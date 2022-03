Crisi energetica, il gesto simbolico dei grattacieli di Milano: spengono le luci e rimangono al buio

I tre grattacieli di Citylife a Milano sono rimasti al buio per circa un’ora in occasione dell'iniziativa "M'illumino di meno". L’idea è nata per promuovere il risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili è stata ideata dalla trasmissione Caterpillar su Radio2. Quest'anno cade in concomitanza della crisi energetica in corso e del conflitto tra Russia e Ucraina che sta mettendo a dura prova la stabilità economica tra Europa e Russia.