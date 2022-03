Crisi energetica, Bignami (FdI) a iNews24: “Dal 2020 chiediamo al Governo di riprendere le trivellazioni in Adriatico”

Il rinnovabile, secondo il deputato, "non è l’unica risposta, perché il mix energetico italiano necessita anche di fonti diversificate. L’energia rinnovabile non consente l’accumulo, quindi non c’è la possibilità di stoccare”.

“Già nel 2020 abbiamo presentato un’interrogazione parlamentare in cui chiedevamo al Governo quali iniziative intendesse assumere per la ripresa delle trivellazioni in Adriatico ai fini di garantire l’estrazione di gas naturale. Questo non fu un caso, ma frutto di un ragionamento che facemmo a fronte del dato che il calo della domanda determinato dalla pandemia avrebbe creato un rimbalzo significativo dei prezzi”. Così, ai microfoni di iNews24, Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli D’Italia, sulla crisi energetica europea, che rischia di diventare ancor più pesante in Italia con le eventuali sanzioni annunciate presidente russo Vladimir Putin, conseguenti a quelle occidentali dopo l’invasione ucraina. “Patuanelli ci rispose a febbraio dicendo che se avessero voluto, le società estrattive, avrebbero potuto procedere, dimostrando cecità di fronte al problema”.

La dipendenza dalla Russia dal punto di vista delle importazioni di gas, poteva essere risolta prima della crisi in Ucraina?

“Noi ci siamo fatti prendere alla sprovvista. A luglio 2021 abbiamo incontrato le associazioni di categoria perché c’erano i primi segnali, e loro ci avevano detto di sentirsi completamente inascoltati dal Governo. A dicembre 2021 nessuno ha risposto alle richieste di intervento. La crisi Ucraina ha acuito la difficoltà, ma i rincari sono cominciati ad agosto”;

Perché?

“L’incremento dei costi energetici è multifattoriale. C’è stato, come avevamo ipotizzato, nel 2020, un incremento della domanda a fronte di un’offerta sempre uguale. Alcune fonti energetiche, come quelle rinnovabili, non sono accumulabili. Con l’aumento della domanda dopo un calo del 9%, i produttori di petrolio hanno mantenuto prezzi non proprio bassi dopo il down del lockdown. A questo si è aggiunta l’assenza dell’Unione europea nel dare corso a stoccaggi significativi. l’Ue è poco fornita di siti di stoccaggio. Inoltre c’è stato un inverno particolarmente lungo e rigido. Ad aggravare la situazione, uno sbilanciamento che, con il senno di poi, potrebbe essere visto come una sanzione anticipata che la Russia stava infliggendo per determinare l’accumulo di risorse di oltre 750 miliardi di euro nella Banca centrale russa”;

Ora che si sta affrontando il tema di fronte a un rischio, non sarebbe stato meglio puntare sull’energia rinnovabile piuttosto che sul fossile?

“Condivido. Abbiamo l’obiettivo entro il 2030 nell’ambito del programma Fit for 55, di 27 gigawatt da traguardare, che avrebbero comportato il reperimento di 5 gigawatt annui dal 2023. Purtroppo l’Italia ha soddisfatto l’obiettivo per 0,6 gigawatt annui, nonostante le ampie domande presentate autorizzazioni. Non per carenza di interesse ma perché la burocrazia rappresenta un ostacolo. Questo è accaduto sull’eolico, sull’idroelettrico e sul fotovoltaico. Comunque il rinnovabile non è l’unica risposta, perché il mix energetico italiano necessita anche di fonti diversificate. L’energia rinnovabile non consente l’accumulo, quindi non c’è la possibilità di stoccare. Comunque se ci avessimo pensato di più, oggi non avremmo la difficoltà della dipendenza russa di circa il 40% di gas importato”;

Quindi adesso come si può risolvere il problema?

“Non esiste una ricetta immediata. A luglio abbiamo presentato un pacchetto di proposte rimaste inascoltate, a partire dall’aumento dello stoccaggio nazionale e di affrontare il tema dell’approvvigionamento in sede europea. Avevamo proposto l’adozione del fast track sull’autorizzazione delle rinnovabili, che era stato inserito nel dl semplificazione per l’autorizzazione degli strumenti collegati al Pnrr. Inoltre avevamo ritenuto insufficienti le misure di abbattimento degli oneri di sistema. Ma erano tutte misure pensate in base alla situazione precedente. Oggi siamo di fronte a un dato inflazionistico che non assorbe né i costi energetici né della crisi in Ucraina. Quelle proposte non sono più sufficienti anche a causa del rimbalzo determinato dalle sanzioni. L’Europa deve adottare strumenti di risposta comune”;

Dove potrebbero essere prese le risorse?

“Il presidente Bonomi ha ipotizzato una profonda riutilizzazione del Pnrr, immaginando progetti per garantire l’autosufficienza energetica della pubblica amministrazione”;

Come risolvere il problema del caro-bollette?

“Per quanto riguarda le aziende, una delle proposte che abbiamo formulato è il rilascio dell’energia ai costi di produzione. Mesi fa sembrava che l’Europa l’avrebbe configurato come aiuto di Stato. Questo avrebbe permesso di depurarle (le bollette ndr.) di tutte le componenti speculative e di mercato che scaricano sulle aziende costi enormi”;

Per quanto riguarda le famiglie?

“Per quanto riguarda le famiglie, le misure adottate finora dal Governo garantiscono l’abbattimento del 6% sui rincari che sono al 60%. Al di là delle opinioni, dalle cifre si evince che le misure adottate finora, sicuramente necessarie, sono però del tutto non sufficienti. Riteniamo che si debba continuare a garantire l’abbattimento e la situazione va affrontata con la capacità del sistema comunitario europeo”.