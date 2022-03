Conflitto Russia Ucraina, Putin: chi trasporta armi è un “legittimo bersaglio”

Raid aerei russi su Kiev, bombe su Mariupol e a Mycolaiv oltre che a Ovest dell’Ucraina, vicino al confine con la Polonia. Il convoglio russo si è riposizionato nelle foreste in vista di un attacco alla capitale. Il diciassettesimo giorno del conflitto scatenato dalla Russia comincia con nuovi fronti aperti e accordi diplomatici che stentano ad arrivare.

Al Consiglio di Sicurezza, Mosca denuncia un complotto tra Stati Uniti d’America e l’Ucraina per diffondere armi biologiche. Intanto, alla chiusura del vertice di Versailles tra tutti i leader dei Paesi, il premier Mario Draghi ha commentato: “Mai vista Ue così compatta”.

Conclusa telefonata tra Macron, Scholz e Putin

La chiamata tra Putin, Scholz e Macron è durata circa un’ora e mezza ed è terminata poco fa.

Il bilancio dei bambini

79 bambini sono morti e quasi 100 sono rimasti feriti dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina. Lo ha fatto sapere l’ufficio del procuratore generale di Kiev. La maggior parte delle vittime riguarda le regioni di Kiev, Kharkiv, Donetsk, Sumy, Kherson e Zhytomyr. Colpite 280 scuole, 9 completamente distrutte.

Kiev, Mariupol, Dnipro: le città sotto assedio

L’Ucraina è continuamente sotto attacco, colpita da più fronti. Proseguono gli attacchi anche attorno a Kiev. Una base aerea a una trentina di chilometri dalla capitale è stata distrutta dai missili. Nelle immagini satellitari si vedono carri armati russi a 25 chilometri dal centro cittadino.

Bombe anche a Nikolaev (al Sud) e a Dnipro, dove la difesa aerea, secondo il sindaco, avrebbe respinto un attacca aereo questa mattina. Sotto assedio anche Kropyvnytskyi, al centro del Paese. Attacchi anche a Mariupol, dove i russi hanno occupato la periferia Est e gli Ucraini accusano Mosca di aver colpito una moschea che ospitata 80 civili.

Sito nucleare di Zaporizhzia sotto il controllo russo

I russi hanno annunciato allo staff della centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa, che il sito non appartiene più all’Ucraina e che da adesso in poi opererà sotto il controllo di Mosca, con le regole di Rosatom. Lo riporta il Kyv Independent, citando il capo dell’Energoatom. Mosca avrebbe già inviato 11 ingegneri russi.

I russi occupano la periferia Est di Mariupol

L’esercito russo ha occupato le periferie orientali di Mariupol. Ad affermarlo è la Difesa ucraina, aggiungendo che l’offensiva di Mosca continua per conquistare anche Severodenetsk.

Bielorussia ruota le truppe: “Nessun piano di invasione”

La Bielorussia sta inviando cinque battaglioni tattici militari ai propri confini per una rotazione con le truppe che sono già presenti. Non ha in programma di unirsi all’invasione dell’Ucraina. Lo ha affermato un altro ufficiale bielorusso ai media internazionali: “Voglio sottolineare che il trasferimento delle truppe non è in alcun modo collegato a qualunque preparazione, e specialmente con con la partecipazione dei soldati bielorussi nell’operazione militare in territorio ucraino”, ha affermato Viktor Gulevich, capo di stato maggiore di Minsk.

Telefonata tra Scholz, Macron e Putin

Fonti dell’Eliseo fanno sapere di una nuova telefonata in corso tra il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente russo Vladimir Putin.

Mosca avverte Usa: i convogli con armi in Ucraina sono un “legittimo bersaglio”

Mosca avverte: i convogli che trasportano le armi inviate in Ucraina dagli Stati Uniti possono essere un “legittimo bersaglio” delle forze russe. A dirlo, il viceministro degli Esteri di Mosca, che ha aggiungo: “il trasferimento avventato di sistemi antiaereo e anticarro porteranno a gravi conseguenze”.

Gravi conseguenze se Finlandia e Svezia entrano nella Nato

La possibile adesione di Finlandia e Svezia alla Nato potrebbe avere gravi conseguenze militari e politiche e potrebbero spingere la Russia ad adottare misure di ritorsione. Ad affermarlo, Sergei Belyayev, direttore del secondo dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo a Interfax. “È ovvio che la loro adesione all’Alleanza, che è in primo luogo un’organizzazione militare, comporterebbe conseguenze politiche e militari che richiederebbero la necessità di rivedere le relazioni con questi Paesi e adottare misure di ritorsione”.

Dnipro respinge attacco missilistico, bombardamenti a Mykolaiv

L’attacco missilistico su Dnipro non è andato a segno perché è stato neutralizzato dalla contraerea ucraina. I russi si stanno riorganizzando per un nuovo attacco a Dnipro e ad altre città. Starebbero intensificando lo sforzo aereo perché non hanno abbastanza truppe di terra. I bombardamenti sono sempre più intensi a Mycolaiv.

Distrutta base aerea vicina a Vasylkiv

Una base aerea nei pressi di Vasylkiv, nella provincia di Kiev, a Sudovest della capitale, è stata colpita e distrutta da attacchi missilistici russi. Lo ha confermato Natalia Balasynovych, la sindaca, citata da Kyiv Independent. Il raid avrebbe colpito anche un deposito di munizioni.

Russia pronta a una lista di sanzioni per l’Occidente

“La Russia annuncerà presto sanzioni contro i Paesi occidentali, compresi gli Stati Uniti”. Lo ha detto alla Tass il viceministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov, precisando che “la lista è pronta e verrà presto resa nota”.

“Le dichiarazioni del presidente Usa Joe Biden a proposito della Terza Guerra Mondiale sono un tentativo di giocare sui nervi”, ha aggiunto. La Russia sarà “capace e determinata a ripristinare il dialogo sulla stabilità strategica con gli Stati Uniti”.

Bombardata moschea a Mariupol: ospitava 80 civili

Una Moschea a Mariupol che ospitata 80 civili è stata bombardata. Lo annuncia il ministero degli Esteri ucraino.

Colpito ospedale oncologico a Mykolaiv

Mentre nell’obitorio cittadino si raccolgono cadaveri, le autorità ucraine hanno accusato l’esercito russo di aver colpito e danneggiato l’ospedale oncologico e vari edifici residenziali a Mykolaiv, al Sud dell’Ucraina, con bombardamenti. Al momento non si registrano vittime. La posizione di Mykolaiv è strategica per raggiungere Odessa.

Kharkiv: recuperati 5 corpi, tra cui 2 bimbi

5 cadaveri, tra cui due appartenenti a bambini, sono stati recuperati dai soccorritori dei Servizi di emergenza tra le macerie di un edificio residenziale nel villaggio ucraino di Slobozhanske, poco fuori Kharkiv, in seguito ai bombardamenti. La notizia è del Guardian. Gli operatori stanno controllando 40 siti nell’area per ripulire la zona dagli ordigni inesplosi.

Intelligence Us: lo yacht a Marina di Carrara è di Putin

Lo Scheherazade, uno yacht da 700 milioni di dollari lungo 140 metri, ormeggiato da settembre a Marina di Carrara, è riconducibile a Putin. Lo confermano diversi esponenti dell’intelligence.

Organizzato per oggi il corridoio umanitario a Sumy

Un corridoio umanitario è stato concordato per oggi a Sumy, nel Nordest del Paese. Lo riferisce il capo dell’Amministrazione regionale militare Dmitry Zhivytsky su Telegram. Le operazioni di evacuazione sono programmate dalle 9 ore locale (ore 8 in Italia) con veicoli che partono da 6 aree della regione. Tutti i convogli sono diretti a Poltova, al centro dell’Ucraina e dovrebbero arrivare tra le 13-14 ora locale (12-13 italiane”.