Charlene di Monaco, l’annuncio a sorpresa spiazza tutti: è successo davvero. Quando tutti temevano il peggio, è arrivata la svolta decisiva

Come sta veramente Charlene di Monaco? Una domanda che negli ultimi mesi è rimbalzata ovunque, con risposte alle volte contrastanti e mezze verità che non hanno mai chiarito la situazione.

Oggi però, l’ennesimo colpo di scena che ha del clamoroso perché nessuno se l’aspettava in questo momento. La principessa è ricomparsa a Montecarlo, sorridente nelle prime immagini con il marito e i due figli, anche se in realtà è l’unica che indossa ancora la mascherina.

Ma il comunicato ufficiale di Palazzo Grimaldi è chiaro e spazza via tutti i sospetti. “Le Loro Altezze Serenissime condividono con gioia le seguenti informazioni: in accordo con i Suoi medici e visto l’incoraggiante risultato delle cure, la principessa proseguirà la sua convalescenza nel Principato, con Suo Marito e i figli al suo fianco”. E poi la precisazione: nelle prossime settimane Charlene comunque dovrà terminare la sua fase di cure e poi potrà riprendere gradualmente gli impegni ufficiali.

Charlene di Monaco, l’annuncio a sorpresa spiazza tutti: una data scelta non a caso

Charlene è tornata e ora il Palazzo chiede rispetto della sua privacy facendo scendere il silenzio sulla coppia anche per salvaguardare la tranquillità dei figli. Quando i due gemelli, Jacques e Gabriella, hanno compito 7 anni la mamma non c0era. E lei era da sola a gennaio quando ha festeggiato i 44 anni.

Ma la data scelta per il suo rientro ufficiale non è casual. Fra tre giorni, il 15 marzo, infatti Alberto compirà 63 anni e ci saranno grandi feste anche se la loro sarà assolutamente privata. La principessa ha bisogno di riprendersi, anche se ormai il soggiorno nella clinica svizzera è solo un ricordo.

L’ultima volta che Charlene era apparsa in pubblico, più di un anno fa. Il 9 febbraio 2021, poco prima di partire per il suo viaggio in Africa, suo continente d’origine (è nata in Zimbabwe) che ha segnato il suo esilio forzato. Era tornata a novembre, prima di sparire di nuovo subito. Ma questa in qualche modo deve essere la data definitiva.