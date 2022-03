Ballando con le Stelle, la lotta di una concorrente contro il tumore: “Ho fatto il mio dovere”. Dopo la grande paura, può raccontare il dramma

Per molti la partecipazione a Ballando con le Stelle è stato un trampolino di lancio per farsi conoscere o rilanciare la propria immagine. Per lei invece è stata la realizzazione di un sogno, perché Valeria Fabrizi lo sognava da anni.

Il pubblico più giovane ha imparato a conoscerla e amarla con il personaggio di suor Costanza, panni che tornerà ad indossare nella nuova stagione di Che Dio ci aiuti! Ma in realtà Valeria è grande protagonista nel mondo dello spettacolo dagli anni ’60 ed è stata capace di superare tanti momenti di difficoltà, reagendo sempre alla grande.

Una vita intensa che ha raccontato a Silvia Toffanin, come ospite della nuova puntata di Verissimo. La Fabrizi ha raccontato che di fronte ai drammi è sempre stata abituata a reagire e ad avere pensieri positivi, ma soprattutto non le è mai piaciuto raccontare le sue disgrazie in tv. Eppure di momenti difficili, dalla morte prematura del marito alla malattia, ne ha affrontati tanti.

Ballando con le Stelle, la lotta di una concorrente contro il tumore: un dramma affrontato con coraggio

Quando era già stata scelta come protagonista della fortunatissima fiction di Rai 1, Valeria Fabrizi ha scoperto di avere un tumore al rene e per guarire le hanno dovuto anche asportare un rene. “Sto bene e mi sono curata. Sono stata fortissima, ho cercato di mantenere un atteggiamento indifferente di fronte a questo intruso. Interpretavo già la suora e ho rinunciato a operarmi subito per non mettere nei guai la produzione della Lux. Ho fatto il mio dovere, sono orgogliosa”.

E poi ha raccontato la sua infanzia difficile: il padre che tradiva spesso sua mamma e la picchiava, anche se lei non ne ha mai parlato male. Poi l’incontro con ‘Tata’ Giacobetti, storico componente del Quartetto Cetra, morto a 66 anni per un infarto improvviso. “Avevamo organizzato la festa per i 25 anni di matrimonio. È stata molto dura per me, ma ho avuto la fortuna di conoscere Madre Teresa di Calcutta per caso e mi ha fatto una carezza”. Una fede che le ha sempre dato la forza per andare avanti.