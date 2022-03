Anticipazioni Beautiful: Ridge conteso, Grace perderà la testa

Le anticipazioni americane delle puntate di Beautiful che verranno trasmesse dal 14 al 18 marzo su Canale 5, si avranno due grandi protagonisti delle trame: Ridge e Carter, entrambi contesi in amore per motivi davvero diversi.

Dopo aver inizialmente incorraggiato Ridge a rifarsi una vita con Taylor, nelle puntate di Beautiful dal 14 al 18 marzo Brooke verrà divorata dal rimorso per questa scelta. Deciderà quindi di tornare indietro sui suoi passi per riconquistare il grande amore. Chi possa essere la donna giusta per Ridge è un argomento che farà scontrare anche Steffy e Hope.

Le due donne si troveranno a giungere alla conclusione che sia proprio Ridge l’uomo ideale della rispettiva madre. All’improvviso irromperà nella stanza lo stilista, che sentirà i contenuti della conversazione ed apparirà davvero molto imbarazzato. Per lui, in quelle circostanze, sarebbe davvero impossibile prendere le parti di Steffy o Hope.

Anticipazioni Beautiful, Paris si scaglia contro Grace

Nelle puntate di Beautiful che andranno in onda dal 14 al 18 marzo si vedrà Grace tornare all’improvviso a casa. Si troverà davanti una scena del tutto inaspettata: Carter e Paris che si scambiano delle effusioni. La donna diventerà una furia, e non potrà fare a meno di ricordare all’avvocato di avergli intimato di stare lontano da sua figlia.

Vedendo questa sfuriata di Grace, lei capirà che si è cercato di allontanare Carter da lei. Quasi inaspettatamente, Paris deciderà di difendere il suo amato, scagliandosi contro la madre. La sua reazione sarà una vera e propria dichiarazione d’amore, ma allo stesso tempo anche una perentoria richiesta alla madre di smettere di minacciare.

Beautiful, dal 14 al 18 marzo Thomas sarà combattuto: cosa farà?

Carter non mancherà di ribadire la sua posizione molto negativa riguardo Brooke. Nel corso di un duro confronto fra Sheila e Deacon, quando i due inizieranno a litigare non mancherà di schierarsi dalla parte della donna. L’avvocato sosterrà ancora una volta che la Logan è una persona davvero orribile.

Thomas, invece, sarà sempre più combattuto: riuscirà a tenere duro e non svelare il segreto di Sheila? Da una parte lui sa che Carter è stato la rovina del matrimonio fra Brooke e Ridge. Dall’altra, è a conoscenza che se svelasse ciò che sa, Ridge potrebbe lasciare sua madre Taylor per tornare con il grande amore della sua vita.