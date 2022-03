WhatsApp, cambia tutto col nuovo aggiornamento: l’ultima novità è davvero super

Non finiscono mai gli aggiornamenti su WhatsApp, con l’applicazione che lancia un’altra novità: cosa succederà a breve per gli utenti.

Spunta su WhatsApp l’ennesimo aggiornamento, pronto a semplificare la vita degli utenti all’interno dell’applicazione. Infatti a breve verrà annunciata una modifica ad una delle funzioni più recenti: andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Nelle ultime ore WhatsApp ha lanciato l’ennesimo aggiornamento della versione Beta dell’applicazione per Android attraverso il Google Play Beta Program. Infatti è arrivato la versione beta numero 2.22.7.4, con la novità più intrigante che riguarda i messaggi effimeri. Tuttavia questa nuova funzione è ancora in fase di sviluppo e non è disponibile neppure per i beta tester.

Inoltre questo aggiornamento potrebbe essere il preludio all’arrivo direazioni ai messaggi, sondaggi nei gruppi, Community, ma anche novità per l’editing delle immagini e limiti all’inoltro dei messaggi. La nuova funzione in arrivo quindi riguarda la possibilità di mantenere i messaggi effimeri all’interno della chat. Infatti il rimedio potrebbe avvenire seguendo questi passaggi: Impostazioni > Privacy > Timer predefinito messaggi > No.

Quindi a breve sarà possibile mantenere solo specifici messaggi all’interno della chat. WhatsApp con un messaggio di conferma vi chiederà se siete sicuri della vostra azione, anche se successivamente potrete comunque eliminare il messaggio effimero.

WhatsApp, come stoppare un audio per poi riprenderlo: a breve anche su Android

Un nuovo aggiornamento è arrivato sul canale beta di WhatsApp per Android. Stiamo parlando della versione 2.22.6.7 dell’app che introduce la possibilità di interrompere gli audio mentre li state registrando, per poi riprenderli in un secondo momento. Questa funzione è già funzionante completamente per tutti gli utenti Apple. Questa è una vera e propria manna dal cielo per tutti gli utenti che ricevono una chiamata mentre stanno registrando un audio e sono costretti a cancellarlo.

Non appena la funzione innovativa avrà completato i test sulla versione Beta e passerà alla versione stabile, l’utente avrà quindi la possibilità di interrompere l’audio per qualsiasi evenienza e poi successivamente riprenderla. Inoltre tutta l’utenza avrà la possibilità di mettere in pausa un audio anche senza aver ricevuto una chiamata. Inoltre sulla versione di WhatsApp Beta 2.22.6.7 per Android sarà possibile visualizzare anche le onde sonore quando si parla.