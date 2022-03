Uomini e Donne, sposati e non conviventi: cos’è successo tra Angela e Antonio?

Una vecchia coppia di Uomini e Donne è sposata da ormai un paio di mesi, tuttavia la convivenza tarda ad arrivare: cos’è successo tra i due?

Angela e Antonio si sono detti sì già al dating show, detto fatto e sono convolati a nozze una volta abbandonato Uomini e Donne, mano nella mano. Ciononostante, il cavaliere e la dama vivono ancora distanti.

Una delle coppie del Trono Over nata in tempi record, nessuno dei due ha avuto grossi ed insormontabili dubbi -come spesso succede- a tal punto da dirsi ‘sì’ già davanti al pubblico di Uomini e Donne. Detto fatto, Angela Paone e Antonio Stellacci hanno deciso di convolare a nozze con una cerimonia magnifica cui ha preso parte anche qualcuno dei vecchi compagni d’avventura del dating show.

Angela, in particolare, era molto legata a Gemma Galgani. Proprio sotto la foto del matrimonio, infatti, la dama del Trono Over le commentò: “Angela non si può restare indifferenti o assenti davanti all’Amore”. Una delle poche amiche che la dama torinese è riuscita a farsi durante la sua esperienza di tanti anni al dating show e che, seppure non condividono più il percorso, ancora si sentono.

Uomini e Donne, perché Angela e Antonio non convivono?

Dopo la commovente scena in cui hanno ammesso di sposarsi davanti la platea di Uomini e Donne, la coppia è convolata a nozze, ma da quel momento non c’è mai più stato segnale di convivenza tra i due. Al Magazine del dating show è stato Antonio Stellaci a chiarire la situazione e mettere pace e tranquillità ai fan: “Questioni tecniche da risolvere”. In particolare, come ha spiegato l’ex cavaliere, è questione di qualche mese che loro due possano entrare insieme nella casa attualmente occupata da un amico di Angela. Per il momento, però, Antonio continua a fare il “pendolare” tra Roma e Ariano Irpino.

Sulla futura convivenza ha svelato: “Non pensiamo ci saranno differenze sostanziali: la convivenza sarà giusto più comoda per me, farò meno viaggi. In questi mesi siamo riusciti ad avere una vita di coppia quasi normale, che vive la quotidianità quasi integralmente: spesso vengo ad Ariano Irpino anche durante la settimana, quindi lavoro in via telematica”.