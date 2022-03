Uomini e Donne, la verità su Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua: pubblico su di giri

Una delle coppie che ha fatto sognare il pubblico di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, dopo essersi lasciati definitivamente per una seconda volta, hanno lasciato senza parole il pubblico del dating show. Cos’è successo.

Solo qualche mese fa Riccardo Guarnieri ha rotto il silenzio e fatto luce sugli avvenimenti che agli occhi dei telespettatori erano oscuri e misteriosi.

Lo scorso maggio il cavaliere del Trono Over ha lasciato Uomini e Donne, dopo avere accusato Roberta Di Padua di averlo costretto a restare più del dovuto in studio solo per guadagnare visibilità e lavorare di più con il suo profilo Instagram.

Le accuse avevano acceso gli animi in studio e non solo. Roberta Di Padua aveva smentito tutto chiudendo in modo definitivo, per la seconda volta, la relazione con il cavaliere che a Uomini e Donne Magazine ha detto: “Sono tornato a essere quello che ero: single e spensierato”.

Uomini e Donne, la verità su Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padue: pubblico su di giri

Ebbene sì. Roberta e Riccardo sono risentiti di recente. L’ex dama, dopo che i fan non facevano che chiederle altro, ha ammesso di aver avuto un contatto con quello che è a oggi il suo ex fidanzato. Nessun ritorno di fiamma, sia chiaro, ma un piccolo dietrofront che potrebbe far tornare insieme i due. Per il momento però nulla di serio. Lei stessa rispondendo alle domande dei fan conferma di essere single. Un uomo, prima di conquistarla, deve amare suo figlio. Questo è ciò che si aspetta dall’uomo che potrà stare al suo fianco.

“Vi rispondo così vi tranquillizzate. Sì, ci siamo sentiti. Mi ha cercato a gennaio. Ci siamo chiariti, il bene resta. Ho buoni rapporti con tutti e dico tutti i miei ex”. Roberta Di Padua conferma di aver risentito l’ex cavaliere di Taranto lontano dalle telecamere dopo il caos avvenuto a Uomini e Donne. A fare la prima mossa sarebbe stato proprio Riccardo che avrebbe cercato un ultimo chiarimento. I fan intanto sognano e sperano che i due possano riappacificarsi e tornare insieme, magari per sempre.