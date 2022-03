UniCredit, tremano i clienti: con questo espediente vi svuotano il conto in pochi istanti

Nuovo pericolo per tutti i clienti di UniCredit. Infatti una nuova truffa rischia di svuotare il conto in pochissimi secondo: come difendersi.

Spunta una nuova pericolosissima truffa per tutti i clienti di UniCredit, che oramai sono sotto attacco hacker. Infatti con questo stratagemma i criminali possono svuotarvi il conto in pochi secondi: tutti i dettagli del raggiro.

Ancora una volte le truffe sono tornate a colpire i possessori delle carte Unicredit. Spesso questi raggiri da parte dei cyber-criminali riguardano soprattutto gli smartphone e gli operatori telefonici. Stavolta però gli hacker hanno deciso di puntare sulle banche, che tornano al centro di questo problema. Come abbiamo anticipato, ancora una volta ad avere la peggio è Unicredit, che non è nuova a problemi di questo tipo.

Inoltre questa serie di truffe avrebbero già colpito milioni di utenti, che purtroppo sono caduti nella rete dei cyber-criminali. Difendersi e riconoscere queste truffe a volte non è nemmeno tanto semplice. Infatti i criminali utilizzando diversi escamotage per rendere quanto più credibile possibile la presunta comunicazione da parte della banca in questione. Andiamo adesso a vedere il messaggio che sta ingannando milioni di utenti della banca durante queste ultime settimane.

Unicredit, attenzione al nuovo messaggio ingannevole: è una truffa

Ancora una volta i clienti di UniCredit si trovano coinvolti in un messaggio truffa. Infatti questa mail sta raggirando migliaia di clienti che hanno aperto un conto con la prepagata dell’istituto italiano. Andiamo quindi a vedere il messaggio che sta prendendo in contro piede migliaia di utenti.

All’interno del messaggio infatti si legge: “Gentile Cliente, con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit” – il comunicato fasullo continua – “Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora“.

A questo punti i truffatori vi inviteranno addirittura a fornire diversi dati sensibili come numero di cellulare e codice di adesione. Ovviamente questi dati non dovranno essere forniti, altrimenti i criminali vi svuoteranno il conto in pochissimo tempo. Infatti all’interno della mail è presente anche un link, che non dovrete mai cliccare. Ovviamente vi invitiamo a non cliccare MAI link in messaggi del genere, ma soprattutto dovrete segnalare ed eliminare messaggi del genere dal vostro cellulare.