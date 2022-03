Soleil Sorge, nuova confessione su Alex Belli: nessuno se lo aspettava

Uscita dalla Casa del GF Vip 6, Soleil Sorge non ha perso tempo a fare nuove confessioni su Alex Belli: “Ho cercato di soffocare questo sentimento”

Soleil Sorge la scorsa settimana si è lasciata alle spalle l’ambitissima porta rossa della Casa più spiata d’Italia ma non quanto è successo al suo interno. Difatti, uscita di gioco, l’influencer milanese è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo dove ha rilasciato importanti confessioni.

Domenica 13 marzo Silvia Toffanin tornerà al timone di Verissimo dove non mancheranno colpi di scena per il pubblico del talk show. Tra gli ospiti della conduttrice e giornalista ci sarà anche Soleil Sorge, da poco uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip dove ha dato tutta se stessa. A Verissimo l’ex gieffina parlerà proprio del percorso fatto ed ovviamente di Alex Belli.

Con l’attore nella Casa di Cinecittà c’è stata moltissima complicità ma Soleil ha più volte dichiarato che, almeno da parte sua, non c’è mai stato amore e quando ha capito che per Alex non era lo stesso, c’ha messo un freno. Ai microfoni della Toffanin però l’ex gieffina si è contraddetta. Soleil ha ammesso che anche lei stava rischiando di innamorarsi del marito di Delia Duran.

Soleil Sorge e Alex Belli: cos’è successo sotto alle lenzuola

Colpo di scena a Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin, Soleil Sorge ha rivelato che nella Casa del GF Vip il rapporto con Alex Belli le stava sfuggendo di mano: “Quando ho visto che si stava andando oltre all’amicizia, ho cercato di soffocare questo sentimento”. Ma come mai l’ex gieffina avrebbe deciso di sopprimere i suoi sentimenti?

Come ha confessato a Verissimo, nonostante tutto, in Alex non ha mai visto il compagno ideale per starci insieme tutta la vita. A frenarla è stato anche il fatto che l’attore di ‘CentoVetrine’ fosse sposato: “Era impegnato in un’altra storia d’amore. Come donna non avrei mai fatto soffrire altre persone”, ha chiosato Soleil.

Ma tornando ai momenti vissuti sotto alle lenzuola, l’ex gieffina ha ribadito che non c’è mai stato nulla: “Non siamo andati oltre. Non c’è stato nulla di più che un bacio“. La Sorge ha ammesso che la voglia di tenerlo accanto, di farsi abbracciare e coccolare era forte, ma nonostante ciò cercava di fargli capire che non provava le sue stesse emozioni.