Rocco Siffredi manda un messaggio a Lulù: la reazione di Manuel Bortuzzo spiazza tutti – VIDEO

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip è arrivato un messaggio di Rocco Siffredi a Lulu Selassie: curiosa la reazione di Manuel Bortuzzo.

Nell’ultima puntata del GF Vip 6 c’è stato un curioso siparietto tra Rocco Siffredi e Lulù Selassie. Il colloquio ha incuriosito lo studio, scatenando anche la reazione di Manuel Bortuzzo: l’ex nuotatore spiazza tutti.

Nel corso delle ultime puntate del GF Vip 6 abbiamo visto in scena anche la star internazionale annunciata da Federica Panicucci. Infatti in studio è intervenuto Rocco Siffredi, l’attore hard più conosciuto al mondo.

La presentatrice di Mattino Cinque nel presentarlo aveva affermato: “Una grande star internazionale, conosciutissima che ha un debole per Lulù, manderà proprio a Lulù un videomessaggio in cui dirà che l’apprezza moltissimo e tifa per lei” – sempre la Panicucci durante la presentazione ha poi concluso – “Dirà anche a Manuel di non essere geloso. Chi è questa star internazionale? Lo scoprirete questa sera”. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli dell’ospitata di Rocco nel dating show.

Rocco Siffredi manda un messaggio a Lulù: la reazione di Manuel Bortuzzo

Una dedica per Lulù dal suo fan numero uno! ✈️ #GFVIP pic.twitter.com/eCD8FbDtZw — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 10, 2022

Lulù Selassie nel corso di questa edizione del Grande Fratello Vip è riuscita ad attirare la simpatia di diversi volti noti come Gianni Celeste, Guè Pequeno, Andrea Pucci e Cardi B. A questa lunga lista di celebrità adesso è andato ad aggiungersi Rocco Siffredi. Con un video mesaggio l’attore hard ha affermato: “Lulù sono qui alla festa della donna. Io penso solo a te. Sei la donna che, in assoluto, mi interessa di più dentro quella casa, la più sincera, la più vera, la più simpatica. Come piace a me. Come sono io“.

Siffredi ha poi continuato affermando: “Manuel sono solo un fan di Lulù. Vi auguro tutto il bene con il cuore. Soprattutto che tu vinca Lulù. Te lo meriti. Sei fantastica. Dal fan numero uno che hai in Italia“. Lulù ha accolto con grande gioia il video di Rocco e parlando con Signorini ha esclamato: “Ti adoro. Sei troppo forte. Ti amo. I love you, non vedo l’ora di conoscerti!“. Mentre invece è stata più curiosa la reazione di Manuel che ha affermato: “Dissociamoci dall’ambito p0rnografico!“. Lulù ancora una volta quindi si è confermata la vera star del reality show.