Colpo di scena improvviso. La Rai ha preso una drastica decisione e salta la nuova stagione dell’amata fiction. Fan senza parole.

Imma Tataranni, la prima stagione, è stata un vero e proprio successo.

La trama vede un sostituto procuratore donna dalla memoria prodigiosa abituata a risolvere i casi che le vengono affidati con metodi poco ortodossi. Ad accompagnarla nelle sue indagini, attraverso la Basilicata, è l’appuntato Ippazio Calogiuri, ragazzo timido e insicuro con cui si instaura un rapporto di grossa complicità. Imma è anche moglie e mamma e a casa la aspettano suo marito Pietro, che è il suo esatto opposto, e sua figlia Valentina, alle prese con un’adolescenza ribelle. La prima stagione ha riscosso un successo senza precedenti e il pubblico attendeva con ansia il sequel.

La stagione del Sostituto Procuratore è stata divisa in due parti: la prima è andata in onda a fine 2021, la seconda era in programma per questa primavera ma per il momento tutto tace e questo silenzio lascia pensare che potrebbe esserci uno slittamento. Le fiction targate Rai sono quasi sempre una garanzia e il personaggio di Vanessa Scalera è riuscita a conquistarsi un posto nell’olimpo dei personaggi più amati delle fiction di Rai Uno.

Rai, salta la nuova stagione dell’amata fiction: colpo di scena

Per le nuove puntate di Imma Tataranni 2 sembrava che l’attesa dovesse essere relativamente breve. Dai vertici Rai si parlava di qualche mese in attesa della primavera del 2022. Marzo è cominciato e di Imma Tataranni nemmeno l’ombra. Per questo i fan hanno cominciato a farsi delle domande e a rispondere ci ha pensato Tv Blog.

Il succitato sito ha spiegato che la seconda parte sarebbe dovuta andare in onda in primavera ma che al momento non ci sono notizie. Nulla di certo, né in un caso né nell’altro, per questo per avere certezze è meglio attendere. Non resta dunque che attendere notizie certe o ufficiali in merito da parte della produzione.