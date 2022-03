Rai, fulmine a ciel sereno: celebre volto lascia la conduzione del programma!

Continuano gli stravolgimenti in casa Rai, con uno dei volti più celebri pronto a lasciare la conduzione del programma: il suo futuro.

La Rai continua a lavorare per il palinsesto della stagione televisiva 2022-23. Il servizio pubblico ha comunicato anche l’addio di un noto conduttore, che lascerà il programma per un nuovo incarico: tutti i dettagli.

In queste settimane la Rai sta lavorando al nuovo palinsesto televisivo per la stagione 2022-2023. Un lavoro che sta portando numerosi cambiamenti per quanto riguarda l’organizzazione interna e soprattutto per quanto concerne i programmi televisivi che andranno in onda nella prossima stagione televisiva. Nel corso degli ultimi giorni, il servizio pubblico ha fatto diversi annunci. Infatti nel palinsesto televisivo del 2022-23 non dovrebbe esserci Bianca Guaccero con il suo ‘Detto Fatto‘.

Mentre invece è arrivata la conferma per Serena Bortone, che grazie agli ottimi risultati ottenuti continuerà a lavorare per il servizio pubblico, sempre al timone del talk show ‘Oggi è un altro giorno‘. In queste ore la Rai ha dato un ulteriore novità riguardante i volti che vedremo in onda da settembre. Infatti a sorpresa dovrebbe dire addio Marco Frittella ad ‘Uno Mattina‘. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sull’indiscrezione.

Rai, Marco Frittella dice addio ad ‘Uno Mattina’: nuovo incarico per il presentatore

Marco Frittella è quindi pronto ad uscire di scena da Rai Uno. L’amato giornalista era da anni al timone di ‘Unomattina‘, ma a partire dal prossimo 14 marzo non sarà più al fianco di Monica Giandotti. Quindi la collega per un bel po’ si troverà a condurre la trasmissione da sola. Per Frittella però questa non è di certo una cattiva notizia, visto che il giornalista ha avuto la promozione da parte della Rai nella Direzione editoriale di Rai Libri. Questa diventerà operativa dalla prossima settimana.

A dare la notizia ci ha pensato ’Amministratore Delegato di RaiCom Angelo Teodoli che con un comunicato ha rivelato: “Si rafforza così quel satellite mediatico che con la scrittura, racconta i personaggi e le tematiche del servizio pubblico radiotelevisivo. L’obiettivo è quello di ampliare un’offerta volutamente generalista, quindi vastissima dal punto di vista degli argomenti, che è la stessa identità della Rai“. Una scelta che può giovare anche alla carriera dello stesso Frittella, visto che la coppia con la Giandotti non ha mai convinto a pieno.