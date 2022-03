“Travolto da angoscia e dolore”, protagonista di Doc-Nelle tue mani si confessa: messaggio choc

Uno dei protagonisti assoluti della serie Doc – Nelle tue mani ha deciso di fare una confessione importante: il messaggio choc dell’attore.

Nella sua ultima intervista uno dei protagonisti assoluti della serie Doc – Nelle tue mani si è lasciato andare ad una confessione intima. Le sue parole preoccupano tutti i fan dell’amata serie televisiva Rai.

Anche Doc-Nelle tue mani è giunto alle puntate finali, riuscendo ad ottenere degli ottimi ascolti per la Rete Ammiraglia. Infatti la serie televisiva è riuscita a tenere testa ad un colosso come il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Per questo motivo è facile ipotizzare che la Rai sia pronta a lavorare anche alla terza stagione della serie con Luca Argentero, che appunto interpreta il dottore Andrea Fanti.

Nelle trame si intrecciano diverse storie di personaggi. Tra queste troviamo anche lo psichiatra Enrico Sandri che ha il volto di Giovanni Scifoni. Inoltre proprio l’attore, ai microfoni di Tv Mia, ha rivelato che sul set non sono mancati veri e propri momenti di dolore e angoscia, che hanno reso necessario l’intervento di un vero psicoterapeuta. Andiamo quindi a vedere le parole dell’attore sul settimanale.

Doc – Nelle tue mani, Giovanni Scifoni confessa: “Necassario l’intervento di un psicoterapeuta”

Nel corso della sua ultima intervista a Tv Mia Giovanni Scifoni ha raccontato tutte le sue impressioni nell’interpretare lo psichiatra i ‘Doc – Nelle Tue Mani’. Infatti parlando della sua interpretazione del dottore Enrico Sandri, l’attore ha affermato: “Interpretare il dottor Sandri non è semplice, sul set si vive davvero il dolore legato alle malattie e alla morte” – ha poi aggiunto – “E poi difficile scrollarsi via tutta l’angoscia, ho avuto bisogno di uno psicoterapeuta“.

Sempre Giovanni Scifoni si è poi lasciato sfuggire delle anticipazioni sul proseguo della serie televisiva. Infatti l’attore ha dichiarato: “Quest’anno per la prima volta nella storia della fiction italiana abbiamo messo in scena una scomparsa causata dal Covid: Lorenzo Lazzarini interpretato da Giammarco Saurino” – ha poi concluso – “Girare questa scena ha commosso tutti perché ripensavamo a questi anni di pandemia”.

L’attore ha poi concluso la sua intervista rivelando la gelosia di moglie e figli. Infatti l’attore sorridento ha concluso la sua intervista affermando: “Quando c’è una scena in cui bacio qualcuno è sempre una tragedia totale perché mia moglie e i ragazzi sono gelosissimi“. Solamente il figlio più piccolo lo appoggerebbe ribadendo che è tutto finto.