Gli utenti di Prime Video sono in allarme. Il colosso dello streaming ha preso una drastica decisione e non effettuerà un dietrofront.

Tutti contro la guerra. Ognuno ha deciso di intervenire a modo suo. Ad esempio i colossi della tv così come anche quelli dello streaming hanno voltano le spalle alla Russia di Putin.

Le ripercussioni dell’azione militare in Ucraina ordinata dal Cremlino stanno riguardando tutti i settori dell’economia. Non solo sanzioni nei confronti degli oligarchi russi ma anche nei confronti dei consumatori. Le multinazionali che operano nel campo della produzione tv hanno deciso di interrompere i servizi in Russia contribuendo alla lotta contro la guerra in Ucraina. La prima a interrompere con Mosca era stata Netflix, seguita ora da altre piattaforme di contenuti on demand.

Dopo l’annuncio della multinazionale guidata da Reed Hastings, che ha sospeso tutti i progetti futuri e le acquisizioni in Russia, anche Amazon ha congelato i rapporti con il paese di Putin. Il gigante dell’e-commerce ha comunicato che non prenderà più ordini da clienti in Russia e Bielorussia per quanto riguarda i prodotti acquistabili su Amazon e inoltre non renderà più disponibile il servizio Prime Video.

Prime Video, stop improvviso dello streaming: utenti in allarme

I contenuti video non saranno dunque visibili “a causa di restrizioni sulla licenza legate alla territorialità”, si legge sul comunicato di Amazon. “Ricordiamo che, a differenza di altri fornitori di tecnologia statunitensi, Amazon e AWS non hanno data center, infrastrutture o uffici in Russia. Abbiamo una politica di lunga data di non fare affari con il governo russo”.

La multinazionale ha specificato che non prenderà più ordini dai clienti russi nemmeno per il suo videogioco New World, l’unico che vende direttamente nel paese est europeo. Nei giorni scorsi anche Apple aveva comunicato l’interruzione delle attività di vendita in Russia. L’azienda con simbolo della mela morsicata ha sospeso la possibilità di effettuare acquisti sull’App Store e iTunes Store in Russia. L’8 marzo, l’evento streaming di presentazione dei nuovi prodotti Apple non era stato reso visibile in Russia.