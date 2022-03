Netflix, arriva la rivoluzione: non era mai successo prima

Netflix ha promesso una rivoluzione per il pubblico italiano: non si limiterà più solo a produrre e trasmettere film e serie televisive, ma inizierà anche a produrre dei reality show destinati al pubblico italiano. Ecco i dettagli.

Il primo reality show italiano può essere considerato Davvero, andato in onda nel 1995 su Rai 2. Ispirato al format americano di MTV The Real Word, nato tre anni prima, si proponeva di spiare un appartamento in cui vivevano diversi studenti. Nella prima edizione, non era previsto nè un vincitore, nè un premio o l’interazione con il pubblico.

Numerose telecamere erano state installate quasi ovunque in un appartamento di Bologna, situato in via Jacopo della Lana, con l’eccezione della zona notte e del bagno. Il programma fu prodotto da Carlo Degli Esposti, che successivamente diventò presidente della Palomar Endemol. Da allora, il successo dei reality show in Italia è continuato a crescere.

Netflix, come sarà il nuovo reality show italiano?

I reality show si confermano un prodotto molto amato dagli italiani: il GF Vip 6 viaggia su una media di 2,5 milioni di spettatori ed oltre il 15% di share televisivo. Fra non molto, però, anche Rai e Mediaset potrebbero venir sfidate nel prodotto più forte degli ultimi anni. Netflix non si limiterà solo a trasmettere film e fiction, ma produrrà un reality italiano.

Non si tratta del primo tentativo da parte dei colossi americani dello streaming di produrre dei format disegnati su misura per il nostro paese. Non molto tempo fa, infatti, i Ferragnez ha regalato un successo incredibile ad Amazon Prime. Nel prossimo futuro, invece, si potranno seguire le avventure di alcuni sconosciuti in Messico.