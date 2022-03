Monete preziose, questi euro valgono tantissimo: potresti averli proprio tu!

Spesso capita di avere tra le mani monete preziose di cui non si conosce il vero valore: una di queste potresti averla proprio tu!

Non tutti sono consapevoli del reale valore delle monete che si posseggono, non sempre è quello che effettivamente leggiamo perché alcune di queste sono veramente molto preziose: ecco quali sono

Quante volte è capitato di avere una moneta in tasca e non saperne il reale valore? Probabilmente il più delle volte non ci siamo nemmeno interrogati su di esso e non c’è cosa più sbagliata perché alcuni di queste monete sono veramente molto preziose. Il mercato di monete rare è molto diffuso, soprattutto online dove ci sono veri appassionati e collezionisti che spendono molto più del valore che è possibile leggere sulle monete.

Pertanto, se è il momento in cui pensi di aver bisogno di soldi è l’occasione giusta per vendere i propri beni se appartengono a questa speciale lista. Su Ebay, in genere, c’è una grande richiesta di alcuni pezzi rari e preziosi del proprio portafoglio.

Monete preziose, ecco la lista di quelle che valgono di più

Un primo principio che c’è da sapere è che il valore di una moneta varia a seconda della disponibilità sul mercato: meno ce ne sono più grande sarà il suo valore. Tra queste c’è una suddivisione anche a seconda del valore che leggiamo sulla moneta stessa. Le monete di 1 euro che valgono molto più del prezzo scritto ci sono:

Andorra del 2015, 2017 e 2018;

del 2015, 2017 e 2018; Austria con Wolfgang Amadeus Mozart, 2ª serie dal 2008 in poi e 1ª serie dal 1999 al 2006;

con Wolfgang Amadeus Mozart, 2ª serie dal 2008 in poi e 1ª serie dal 1999 al 2006; Belgio degli anni 2000, 2001, 2005, 2006 (m anche alcune del 2007, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017);

degli anni 2000, 2001, 2005, 2006 (m anche alcune del 2007, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017); Cipro del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018;

del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018; Estonia del 2016;

del 2016; Finlandia , 2ª serie dal 2013 al 2018;

, 2ª serie dal 2013 al 2018; Francia del 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018;

del 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018; Germania del 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 con segno A oppure D oppure F, G o J.

Oltre a quelli elencati ci sono anche altri che si vendono a buon mercato:

Grecia dal 2012 al 2018;

Irlanda del 2016 e del 2017;

Lettonia del 2015 e 2018;

Lituania del 2018;

Lussemburgo del 2017 e 2018;

Malta del 2011, 2012, 2013, 2014, 2015;

Principato di Monaco del 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2017;

Olanda del 2016, 2017, 2018;

Portogallo del 2012 e del 2013;

Repubblica di San Marino del 2003, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012, 2016;

Slovacchia dal 2010 al 2018;

Città del Vaticano del 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Un altro principio da tener presente è quello della tiratura di una moneta che varia in base all’errore di conio, modalità di emissione, lo Stato che li emette e gli euro commemorativi.