Michael Schumacher, l’annuncio sorprende tutti: sta per succedere davvero. Un altro pezzo di storia del campione sta per cambiare

La storia della Formula 1 passa da monoposto leggendarie e da piloti che hanno saputo interpretarle alla grande, anche quando non hanno vinto il titolo. Come era successo a Michael Schumacher nel 1998, poco prima di aprire il ciclo vincente con la Ferrari.

Mai come quell’anno l’astinenza del Cavallino sembrava finita perché il tedesco era riuscito ad ottenere il massimo dalla sua monoposto, duellando con Mika Hakkinen. Lui e il finlandese arrivarono all’ultimo GP della stagione separati da soli 4 punti e in Giappone Schumi doveva scattare dalla pole. Ma la sfortuna su mise in mezzo bloccandolo in partenza e costringendolo a partire dai box prima che una foratura facesse terminare la sua gara anzitempo.

Ora quella monoposto, la Ferrari F300 guidata dal tedesco nel 1998 e con la quale arrivò anche secondo nel GP di Lussemburgo, è in vendita. Dupont Registry, un sito specializzato in auto di lusso, ha aperto ufficialmente l’asta per un prezzi di 4,9 milioni di dollari (circa 4,5 milioni di euro). Certamente una cifra importante, ma ci sono collezionisti che saranno sicuramente disposti a pagare.

Michael Schumacher, l’annuncio sorprende tutti: un altro pezzo di storia Ferrari in vendita

Ma non è il solo pezzo di storia Ferrari legato a Schumacher in vendita. La società svizzera Leo Trust infatti ha annunciato la vendita dell’Iveco Fiat 370, storico bus Ferrari realizzato nel 1992 sulla base dell’Iveco 370 12-30 e utilizzato per la prima volta l’anno successivo come motorhome dalla scuderia di Maranello.

Era dotati di una sala riunioni e area relax, impianto di climatizzazione tv satellitare e connessione Internet più area massaggi per i piloti. Negli anni aveva ospitato Jean Alesi e Gerhard Berger, Michael Schumacher e Ruben Barrichello ma anche tutte le riunione tecniche con Jean Todt, Ross Brown e Stefano Domenicali.

In questo caso il prezzo di partenza dell’asta è di 200mila euro e l’annuncio è rivolto a veri appassionati. Un altro pezzo di storia Ferrari in vendita, aspettando che cominci la stagione 2022 del Mondiali di Formula 1.