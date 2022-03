Meteo, previsioni stravolte: cosa sta succedendo in Italia

Stravolte tutte le previsioni meteo dell’Italia, con un colpo di scena inaspettato. Andiamo quindi a vedere cosa succederà sulla penisola.

Il meteo sulla penisola italiana continua ad essere incerto, con colpi di scena che si susseguono ora dopo ora. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo in Italia e cosa ci aspettano nelle prossime ore.

Le previsioni meteo sull’Italia per la prossima settimana sono completamente stravolte. Infatti fino a pochi giorni fa ci si aspettava l’arrivo della tempesta equinoziale, con rischio di piogge anche intense. L’ultimo aggiornamento però ha lasciato tutti gli esperti a bocca aperta. Tutto ciò però è normale, visto anche il periodo dell’anno in cui siamo, con Marzo che da sempre è caratterizzato da stravolgimenti meteorologici.

L’inizio della prossima settimana sarà caratterizzato da un vastissimo campo anticiclonico che prenderà il sopravvento su gran parte dell’Europa. Verrà quindi favorito un periodo di stabilità atmosferica che si annuncia di nuovo piuttosto rilevante. La natura dell’anticiclone in arrivo è certamente africana e quindi avremo un deciso aumento delle temperature da Nord a Sud. Una delle caratteristiche di quest’alta pressione è la sua vastità, visto che abbraccerà tutto il Mediterraneo.

Meteo, anticiclone in arrivo anche sull’Italia: cosa succede sulla penisola

Nel corso di questo fine settimana assisteremo ad un vero e proprio scontro tra le stagioni. Infatti la Primavera proverà a prevalere per la prima volta sulla penisola, con una maggiore azione della saccatura atlantica verso l’Europa centro occidentale. Mentre invece l’inverno resisterà specialmente sulle regioni ad Est. Il terreno di scontro tra le due masse d’aria sarà il settore compreso tra le Baleari e le due Isole Maggiori. Andiamo quindi a vedere cosa succederà sui tre settori principali della penisola.

Sulle regioni del Nord Italia avremo un aumento di nubi sin dal mattino, specialmente sui settori di Nordovest. Qui a ridosso di Alpi, Prealpi e pedemontane potrebbero cadere diverse precipitazioni che assumeranno un carattere nevoso a partire dai 600 metri. Le temperature risulteranno in netto calo, con massime dai 10 ai 14 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo una giornata soleggiata. Ovviamente non mancherà il susseguirsi di qualche nube nel corso della giornata. Anche le temperature non subiranno variazioni di rilievo. Infatti i valori termici massimi andranno a stabilizzarsi tra i 12 ed i 17 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una situazione in prevalenza soleggiata. Solamente in Sicilia ionica ci sarà il rischio di andare incontro a diverse piogge nel corso della giornata. Le temperature sul settore però risulteranno nuovamente in aumento, con massime che oscilleranno dai 13 ai 17 gradi.