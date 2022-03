Manuel Bortuzzo, drammatico annuncio in diretta: “Non posso farlo”. Ancora una volta le parole dell’ex nuotatore commuovono

Fin dal suo primo giorno dentro alla casa del GF Vip 6 la presenza di Manuel Bortuzzo è stata un messaggio forte. Portare una nuova visione della disabilità vissuta da un ragazzo così giovane e far capire la sua voglia di lottare.

Ora che il reality sta per vivere il suo atto decisivo Alfonso Signorini ha deciso di lasciare spazio nell’ultima puntata solo per i finalisti. E così la penultima diretta è diventata anche un’occasione buona per una lunga intervista con Manuel che ha spiegato le sue difficoltà presenti e future legate alla disabilità.

L’ex nuotatore azzurro ha detto di considerarsi un vincitore perché mostrare la quotidianità di un ragazzo disabile ha fatto entrare il pubblico in un mondo che non conosceva. il Grande Fratello Vip gli ha anche permesso di ritrovare l’amore, un’esperienza che non aveva messo in conto di fare. Comunque vada a finire, da lunedì prossimo Lulù sarà libera di vivere con lui ed è pronto ad aspettarla.

Manuel Bortuzzo, drammatico annuncio in diretta:

Con lei Manuel dentro alla casa ha parlato di tutto, spiegandole cosa significherebbe vivere insieme tutti i giorni in un contesto diverso. Ed è stato molto onesto su tutto, anche su argomenti legati al loro progetti di vita insieme. La ragazza ha capito perché “non tutti sono speciali come lei“.

E c’è un argomento delicato, anche se non è un tabù: “In base al tipo di disabilità, esistono problematiche legate al sesso e io ho le mie. Le sto risolvendo sogno un futuro con Lulù e di avere dei figli. Ma non posso farlo in modo naturale, solo con l’inseminazione artificiale. Così magari pensi che una persona possa non volerti più per quello. Con Lulù ne ho parlato, lei appoggia qualsiasi cosa con tantissimo amore. Io ho la fortuna di poter fare l’amore e di provare piacere”.

Non è un piacere invece affrontare tutti i giorni barriere architettoniche le persone normodotate spesso ignorano: “Non è colpa tua se sei su una sedia a rotelle e dovresti avere la possibilità di arrivare, dove arrivano tutti perché non hai niente di meno rispetto agli altri”. Una lezione di vita che Lulù ha imparato in fretta.