Iliad, un’offerta così non l’avevamo mai vista: clienti senza parole. A marzo sia per il mobile che per la fibra proposte senza concorrenza

Mobile e fibra, sono questi i due piani sui quali si muovono le offerte di Iliad per il mese di marzo. Ora che la compagnia francese ha occupato una fetta importante di mercato in Italia, coccola i suoi clienti con proposte ancora più interessanti.

Quali sono le offerte Iliad per i clienti, vecchi e nuovi, a marzo 2022? Per la mobilità, quattro pacchetti a partire da Iliad Voce: 4,99 euro al mese con minuti e SMS illimitati verso tutti oltre a 40 MB al mese pere navigare su Internet.

Lo step successivo è Iliad Giga 40, da 6,99 Euro. Anche in questo caso chiamate e SMS illimitati, ma 40 Giga di Internet. Solo l’attivazione avrà un costo di 9,99 euro. Costa invece 7,99 euro Iliad Giga 80 con minuti per chiamate e messaggi senza limiti insieme a 80 Giga di traffico in 4G. Per ultima, a 9,99 ruro al mese, c’è Giga 120 con 120 Giga di Internet anche in 5G (dove accessibile), minuti di chiamate e SMS illimitati verso qualsiasi numero nazionale.

Iliad, un’offerta così non l’avevamo mai vista: anche la fibra ha una attenzione speciale

Ma prosegue anche la campagna per l’offerta Iliad fibra che ha le stesse caratteristiche delle altre. Prezzo fisso per sempre, nessun vincolo di durata contrattuale e la possibilità di passare ad un altro operatore senza pagare penali.

Basterà sottoscrivere l’offerta fibra Iliad per passare a Fibra + Mobile associando l’utenza mobile nell’area personale con l’ID utente Fibra. Per chi è già un cliente mobile Iliad è previsto un risparmio di 8 euro al mese sul prezzo della fibra, sempre che sia attiva un’offerta mobile Iliad con metodo di pagamento automatico. Inoltre bisogna far coincidere l’intestatario della linea fissa con quello della linea mobile.

Iliad fibra prevede minuti illimitati verso fissi, mobili e 60 numeri internazionali. Ma anche connessione internet con velocità massima fino a 5 giga complessivi in download e 700 mega in upload, modem Iliad Box in comodato d’uso gratuito. Il canone fisso è pari a 15,99 euro al mese per sempre, ma solo per i clienti Iliad mobile con ricarica automatica. Per gli altri invece 23,99 euro con costo di attivazione pari a 39,99 euro.

Inoltre al momento della registrazione sul sito (o successivamente dall’Area Personale fibra) sarà possibile aggiungere fino a 4 Wi-Fi Extender in locazione al costo di 1,99 euro al mese.