Il cantante mascherato, nuova incredibile assenza: come farà Milly Carlucci?

Nella puntata de Il cantante mascherato che andrà in onda l’11 marzo in prima serata su Rai 1 vedrà un incredibile assenza. Come farà Milly Carlucci a gestire la situazione? Ecco l’incredibile retroscena.

A fine febbraio, Francesco Facchinetti aveva dovuto rinunciare a partecipare a Il cantante mascherato. A differenza di quanto successo ad esempio ad Amici 21, non gli è stato permesso di partecipare da casa, perchè ha contratto il Covid. Al suo posto era stata scelta una grande cantante italiana, che già era stata invitata in qualità di ospite.

Iva Zanicchi doveva duettare con le maschere insieme agli altri ospiti della serata, fra cui Morgan, Dodi Battaglia, Paolo Belli e Peppino Di Capri. L’assenza di Facchinetti l’aveva dunque trasformata in giudice-investigatore per una sera, dove era andata ad affiancare dietro al banco della regia Caterina Balivo, Flavio Insinna ed Arisa.

Il cantante mascherato, il perchè dell’assenza

È praticamente certo che l’avventura di giudice-ispettore di Iva Zanicchi a Il cantante mascherato non si sia esaurita solo in quell’occasione. La cantante Arisa, infatti, sarebbe volata in Cina, dove nella cerimonia di chiusura delle Olimpiadi e Paralimpiadi dovrebbe presentare l’inno dei prossimi giochi che si terranno a Milano e Cortina.

Il brano di Arisa Fino all’alba ha vinto durante il contest che ha avuto luogo durante Sanremo 2022. La cantante ha avuto la meglio sulla rivale, Malika Ayane: con il 72% delle preferenze gli spettatori hanno indicato che il suo brano piaceva molto di più di Un po’ più in là. Questo impegno, però, significa anche che Arisa non ci sarà a Il cantante mascherato.

Chi ci sarà come giudice-ispettore nella quarta puntata?

Mentre Arisa sarà in Cina a presentare il brano ufficiale delle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi, il portale davidedimaggio.it rivela che ci sarà dunque l’occasione di vedere di nuovo Iva Zanicchi nel particolare ruolo di giudice-ispettore e ospite. L’Aquila di Lingonchio si esibirà anche con Edoardo Vianello, che fino alla terza puntata era il Pinguino.

La cantante duetterà anche con Francesco Facchinetti e Donatella Rettore. Fra le tante sorprese che promette la quarta puntata de Il cantante mascherato, non c’è solo l’assenza di Arisa. Caterina Balivo verrà premiata per la sua bravura dimostrata fin qui nel programma, e riceverà la maschera d’oro.