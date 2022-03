Guerra Russia-Ucraina: bombe e Dnipro e a Ovest, Usa e Gb: “Rischio uso armi chimiche”. Missili schierati in Polonia

Il vertice di ieri ad Antalalya in Turchia tra il ministro degli esteri russo Lavrov e l’omologo Kulev non ha prodotto i risultati sperati. Si è trattato dell’incontro più importante avvenuto finora tra le parti in causa della guerra in atto, che è arrivata al sedicesimo giorno.

Il premier francese Macron ha un atteggiamento pessimista ed ha affermato: “Non vedo soluzioni a breve”, dopo l’incontro avuto insieme al cancelliere tedesco Scholz e il presidente russo Putin.

Usa e Gran Bretagna hanno avvertito che la Russia potrebbe usare armi chimiche in Ucraina e la Nato ha rafforzato il suo fianco ad Est. Intanto l’economia russa continua a peggiorare e Mosca rischia il default a causa delle sanzioni da parte dell’Occidente.

Sul fronte continuano i bombardamenti. Alcuni aeroporti nelle città ucraine sono stati duramente colpiti, così come Dnipro. Il convoglio russo che si dirigeva verso Kiev si è disperso. Segno questo, che l’attacco alla capitale ucraina da parte dei russi è ormai vicino.

“Nessuno esclude incontro Putin-Zelensky”

“Nessuno esclude” un incontro tra il presidente russo Putin e quello ucraino Zelensky, che “si dovrebbero incontrare per ottenere qualche risultato”. Così il Cremlino in una nota citata dalla Tass.

L’addetta stampa di Navalny nella lista dei ricercati

Il ministero dell’Interno russo ha inserito Kira Yarmysh, addetta stampa dell’oppositore incarcerato Alexey Navalny, nella lista dei ricercati.

Cremlino: possibile default della Russia

Ci sono le condizioni per il default della Russia. Implica lo stato insolvenza, impossibilità di pagare i debiti. A comunicarlo è il Cremlino. Lo riporta la Tass

Il ballerino Baryshnikov per i profughi ucraini

Veri russi contro la guerra, amici dell’Ucraina: si chiama così il manifesto firmato dal danzatore Mikhail Baryshnikov dagli Usa, l’economista Sergei Guriev dalla Francia e lo scrittore Boris Akunin dalla Gran Bretagna. I tre hanno dato il via a una raccolta fondi per i profughi ucraini attraverso l’organizzazione Disasters Emergency Committee. “Russi di tutto il mondo, unitevi contro la guerra”, hanno chiesto.

Russia minaccia la chiusura di Instagram e Facebook

Il presidente della Commissione per la politica di informazione della Duma Alexander Khinshtein ha chiesto a Meta di chiarire la nuova linea. Il colosso americano ha annunciato una temporanea deroga alla politica del blocco dei messaggi di odio. Saranno permessi quelli contro le forze armate russe impegnate in Ucraina, ma non contro i civili.

Drone da Ucraina schiantato in Croazia

Il drone militare che la notte scorsa si è schiantato in un centro abitato di Zagabria è giunto dall’Ucraina. A confermarlo, il primo ministro croato Andrej Plenkovic. Sarebbe entrato nello spazio aereo croato dall’Ungheria a un’altitudine di circa 1.300 metri e a una velocità di 700 chilometri all’ora. Avrebbe prima sorvolato la Romania. Dovrebbe trattarsi di un drone da ricognizione Tu-141 di produzione sovietica, utilizzato dall’esercito ucraino. Lo schianto ha creato un cratere di circa 3 metri e ha provocato danni ad alcune automobili nel centro abitato. Non ci sono feriti.

Ucraina: bombe ad Ovest

L’esercito russo torna a colpire a Ovest dell’Ucraina, con un raid a Lutsk, dove tre missili hanno colpito l’aeroporto. Segnalati missili e cannonate anche su Ivano-Frankivsk, a un centinaio di chilometri a sul di Leopoli.

Da Mosca, dove il presidente Putin ha ordinato all’esercito di sostenere anche l’invio di combattenti volontari, ha confermato che si tratta di bombardamenti di lungo raggio ad alta precisione contro piccoli aeroporti che servono per l’invio di mezzi e materiali per l’esercito ucraino impegnato ad Ovest.

I russi, con l’aiuto dei bielorussi, avevano già tentato di colpire la zona intorno a Leopoli nelle prime ore dell’invasione.

Missili patriot in Polonia

Nei giorni scorsi era stata annunciato l’avvio in Polonia di una triangolazione per consegnare aerei da combattimento Mig 29 all’Ucraina, passando per la base aerea Nato di Ramstein. La notizia, considerata come una “fuga in avanti” molto rischiosa, era stata smentita dagli Us. In seguito però, il Pentagono ha annunciato il riposizionamento di due batterie missilistiche Patriot in Polonia per “contrastare proattivamente” ogni minaccia potenziale alle forze armate e al territorio della Nato.

Navilny: “Scendete in piazza ogni domenica contro la guerra”

“Il pazzo maniaco Putin sarà più rapidamente fermato dal popolo russo ora se si oppone alla guerra: dovete andare alle manifestazioni contro la guerra ogni fine settimana”. Così l’oppositore di Putin Alexey Navalny, recluso in carcere, su Twitter. Il Cremlino lo ha criticato fortemente.

Secondo giorno del vertice Ue a Versailles

Il premier olandese Mark Rutte, all’arrivo a Versailles ha affermato: “Debito comune per la Difesa? Non è in agenda. Oggi discutiamo l’urgenza di spendere di più in difesa e coordinarci meglio, ma queste spese vanno decise principalmente a livello di bilanci nazionali”. L’Unione europea è pronta a nuove sanzioni contro la Russia. L’Altro rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell ha affermato: “Il Consiglio europeo dovrà concordare questa mattina sulla proposta di raddoppiare il nostro contributo di 500 milioni di supporto militare all’Ucraina per le forze ucraine”.

Evacuati i pazienti del centro psichiatrico di Kharkiv

I russi hanno aperto il fuoco contro il centro psiconeurologico Oskilsky a Senegubov. Almeno 73 persone sono state fatte evacuare dalla struttura. Al momento dell’attacco, c’erano 330 persone, tra cui 50 allettate e 10 su sedie a rotelle. A rivelarlo, il governatore della regione Oleh Synegubov.

Allarme Coldiretti: Putin e lo stop ai fertilizzanti

Lo stop ai fertilizzanti per l’agricoltura annunciato da Mosca riguarda anche l’Italia, che ne importa per quasi 140 milioni da Ucraina, Russia e Bielorussia. Emerge da un’analisi di Coldiretti. L’Italia importa complessivamente fertilizzanti chimici e organici per 980 milioni di euro all’anno.

Google invierà avvisi di raid aerei sugli smartphone

I cittadini ucraini riceveranno direttamente sul loro smartphone Android gli avvisi dei raid aerei. Lo ha annunciato Google, precisando che sta collaborando con il Governo ucraino per un sistema di allerta.

Putin dà il benvenuto ai volontari

Il presidente russo ha riunito il Consiglio di sicurezza russo e ha dato il benvenuto “ai volontari che vogliono combattere”. “Li aiuteremo ad arrivare in prima linea”. Secondo il ministro della Difesa Serghei Shoigu, ci sono oltre 16mila volontari nei Paesi mediorientali pronti a combattere nel Donbass.

Pechino: le sanzioni danneggiano la ripresa economica mondiale

La Cina ha nuovamente criticato le sanzioni contro la RUssia. “Danneggeranno la ripresa economica globale”, ha affermato il premier cinese Li Keqiang in conferenza stampa, ed ha aggiunto: “Non è nell’interesse di nessuno”.

Bombe a Dnipro

L’offensiva russa si estende anche nell’Ucraina occidentale. Questa notte, fino all’alba, senza sosta, i sobborghi di Dnipro sono stati resi al suolo. Colpiti aeroporti, complessi industriali ed aree civili. Il guardiano di un’infrastruttura bersagliata sarebbe rimasto schiacciato dal crollo della palazzina di due piani che ospitava una fabbrica di scarpe. Bombe anche su un asilo nido vuoto e nei pressi di un condominio.

La città di Dnipro in queste due settimane di guerra è diventato un hub per i profughi provenienti dal Mar Nero e dalla città orientale di Kharkiv. I carri armati russi sono ancora a 130 chilometri dalla città. Questi bombardamenti segnano forse un’ulteriore svolta nella tattica russa, che mira a bombardare l’intero Paese e premere sul Governo per spingerlo ad accettare le condizioni russe al tavolo nei negoziati.

Cia: Putin non ha vie di uscita da questa guerra

William Burns, direttore della Cia, durante un’audizione alla Commissione intelligence del Senato: “Putin è prigioniero dei suoi errori e ha sottostimato l’impatto delle sanzioni: la bolla di propaganda non può reggere all’infinito”.