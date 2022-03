GF Vip 6, spoiler sulla finale: rivelato il nome del vincitore!

5 finalisti, un solo posto per la vittoria: chi la spunterà al GF Vip 6? C’è già il nome del vincitore tra i candidati

L’edizione più lunga del reality show di Canale 5 è giunta al termine, tra poco le luci del GF Vip 6 si spegneranno ed Alfonso Signorini potrà godersi delle meritate vacanze, ma attenzione: c’è una finale ancora in ballo!

Lunedì 14 marzo avrà fine la stagione più lunga in assoluto del GF Vip con Alfonso Signorini, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli che saluteranno i vipponi e spegneranno le luci di Casa insieme al vincitore o la vincitrice della sesta edizione del reality show. L’anno scorso Tommaso Zorzi è riuscito a portare a casa il trofeo: chi sarà l’erede?

Nel frattempo, per ora c’è una certezza: in finale sono arrivati Davide Silvestri, Delia Duran, Lulù Selassié, Barù e soltanto uno tra Giucas Casella e Jessica Selassié occuperà il 5° posto da finalista. Il nome verrà svelato soltanto lunedì, nel corso della puntata, esattamente come al termine di quest’ultima scopriremo chi sarà il vippone a vincere l’edizione più lunga del Grande Fratello VIP.

GF Vip 6, chi è il vincitore? Pronostici e spoiler

Non tutti sanno che sul vincitore del Grande Fratello VIP è possibile scommettere tramite alcuni bookmaker. Proprio questi danno come vincitrice Jessica Selassié -che neppure è ancora in finale- a quota più bassa: la giustificazione è il suo rapporto strano con Barù che è stato accusato di essere falso e di voler arrivare in finale ad ogni costo. In qualche modo, la storia della Principessa etiope sta arrivando al cuore dei telespettatori e proprio perché inteneriti potrebbero provare quel senso di rivalsa qualora fosse lei a vincere. Altri due quotati alla stessa cifra (3,00) sono Lulù Selassié e Davide Silvestri visti come papabili vipponi vincitori di quest’edizione.

Immediatamente dopo di loro trova posto Barù e, a chiudere la fila, ci sono Giucas Casella -non ancora ufficialmente in finale- e Delia Duran che avrebbe stancato un po’ la platea di votanti con la storia di Alex Belli. Non resta far altro che attendere per la finalissima di lunedì 14 marzo a partire dalle 21:40 su Canale 5.