GF Vip 6, Jessica scoppia a piangere nella notte: il motivo del suo crollo

Quella di ieri, giovedì 10 marzo è stata una puntata molto difficile da affrontare per Jessica Selassié ad un passo dalla finale del GF Vip 6

Una serie di clip per Jessica Selassié su Barù che hanno fatto tutt’altro che bene alla Principessa etiope. Al GF Vip 6, nella notte, la sorella di Lulù e Clarissa ha avuto l’ennesimo crollo di quest’edizione.

Una puntata emotivamente molto forte quella di Jessica Selassié che è ad un passo dalla finale del GF Vip 6. Tutto quello che Barù si è detto con Giucas Casella e Davide Silvestri e che ha aizzato il web è stato mostrato anche a Jessica. In particolare, il nipote di Costantino della Gherardesca ha asserito: “Non me ne frega un c***o di fare flirt qui dentro e lo dico dal giorno uno del mio GF Vip. Anzi che vadano a fare in c***o quelli che fanno le storielle qui dentro. Sono loro a cercare storie d’amore qui per dire qualcosa. Mi dicono che sono stratega, ma se lei mi sta dietro da due mesi e non ho mai fatto nulla”.

Barù poi ha puntualizzato sul titolo di Jessica come Principessa: “Poi sta cosa delle principesse, ma basta dai. Anche se vieni da una famiglia nobile c’è bisogno di dire che sei una principessa? No, i nobili non dicono che sono principesse o marchesi. La trovo una cosa burina e di marketing. Che c***o me ne frega se sei una principessa. Alla fine siamo tutti figli di giardinieri e stallieri che si sono fatti una contessa”.

GF Vip 6, la reazione di Jessica alle parole di Barù

Una serata amara per Jessica che si è poi rifugiata da Delia e Giucas per sfogarsi: “Ci sono rimasta malissimo e sono delusa anche da me che mi sono affezionata. Anche vederlo qui dentro per altri tre giorni non mi va per niente. Sono proprio delusa, non sono arrabbiata ma tanto delusa. Sulle cose che ha detto su di me, la mia famiglia e il fatto delle ‘principesse’. E per fortuna che mi vuole bene, pensa se mi voleva male cosa poteva andare a dire agli altri. Non penso di meritarmi quelle cose, soltanto perché ho detto che era un po’ stratega”.

Tra le altre cose, la Selassié ha svelato anche quanto è accaduto nella famosa capanna in cui sono stati da soli per un po’: “Lui mi ha fatto capire altro, ci saremmo visti fuori, goduti e conosciuti fuori, che l’attrazione per me ce l’ha. Io ho sempre capito questo e me l’ha confermato in capanna Non ci siamo proprio baciati, quasi. Aveva la bandiera non dritta di più e mi faceva ‘Non mi stuzzicare perché non mi posso fermare, aspettiamo 8 giorni che finisce tutto'”.