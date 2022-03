Covid, in risalita Rt e incidenza, ma calano i posti letto occupati in terapia intensiva

Nel periodo tra il 16 febbraio al 1 marzo è a 0,83, in aumento rispetto allo 0,75 della settimana precedente, ma sempre al di sotto della soglia epidemica.

Gli indicatori della curva del Covid sono in ripresa in Italia. È tornato a salire l’Rt (indicatore calcolato sui casi Covid sintomatici) dopo diverse settimane di calo. Nel periodo tra il 16 febbraio al 1 marzo è a 0,83, in aumento rispetto allo 0,75 della settimana precedente, ma sempre al di sotto della soglia epidemica.

Il dato è quello settimanale della Cabina di regia. Lo stesso andamento si registra per l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero. L’Rt è pari a 0,82 al primo marzo, rispetto allo 0,77 del 22 febbraio.

Secondo lo stesso monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità afferma che “aumenta l’incidenza settimanale a livello nazionale: 510 ogni 100mila abitanti (04/03/2022 – 10/03/2022) rispetto ai 433 ogni 100mila abitanti (25/02/2022 – 03/03/2022), dati flusso ministero della Salute”. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è invece al 5,5% (rivelazione giornaliera del Ministero della Salute al 10 marzo) contro il 6,6% di una settimana prima (rilevazione giornaliera del Ministero della Salute al 3 marzo) mentre il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è al 12,9% contro il 14,7%.