“Sono stata bullizzata perché lesbica”, annuncio choc di una protagonista di Sanremo 2022

Protagonista della 72esima edizione del Festival di Sanremo rivela: “Ho fatto un sacco di fatica ad accettarmi”. Il momento del coming out.

A parlare del proprio coming out è stata Hu. La cantante, grande rivelazione di Sanremo 2022, ha deciso di rompere il silenzio raccontando quanto ha dovuto superare quando era adolescente, un modo per dare anche coraggio a chi si trova nella sua stessa situazione.

La cantante marchigiana, Hu, è stata una grande rivelazione della 72esima edizione del Festival di Sanremo. L’artista, approdata sul palcoscenico dell’Ariston assieme a Highsnob con la canzone ‘Abbi cura di te’, ad un mese dal grande debutto si è lasciata andare ai microfoni del Corriere dove ha parlato della sua omosessualità: “Io ho fatto un sacco di fatica ad accettarmi”.

L’artista ha raccontato che nel periodo della sua adolescenza attorno a sé non c’era nessuno che fosse dichiarato ed è stato difficile compiere il primo passo. “Il mondo non era friendly e open come sembra ora, anche se a volte credo ci sia un’apertura di apparenza”. Hu, che oggi ha 29anni, è riuscita a fare coming out all’età di 19 anni quando rivelare il proprio orientamento sessuale non era affatto semplice: “Dieci anni fa era un’altra generazione perché i tempi vanno velocissimi”.

A tal proposito la cantante marchigiana ha dichiarato che tante situazioni andrebbero spiegate a scuola sottolineando l’importanza del coming out: “Dichiarare il proprio orientamento è ancora importante perché non è solo dirlo fuori, è anche dirlo a te, accettarti, rispettarti“.

Hu, protagonista della 72esima edizione di Sanremo racconta il momento del suo coming out: la reazione delle amiche

Il periodo del coming out non è stato affatto facile per Federica Ferracuti in arte Hu. La cantante, protagonista della 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022, ha rivelato il suo orientamento sessuale quando aveva 19 anni. Frequentava l’ultimo anno di scuola e si sentiva discriminata soprattutto dalle compagne più che dai compagni.

“L’ultimo anno di scuola non volevo salire sull’autobus perché mi prendevano in giro“, ha rivelato Hu ai microfoni del Corriere. “Sembrava quasi che fossi pericolosa. Avevo due amiche: una non mi invitava più a casa perché la mamma temeva che tentassi degli approcci con sua figlia. L’altra veniva da una famiglia di CL, per cui ero proprio sbagliata, non dovevo neanche esistere” ha chiosato l’artista.