Anticipazioni Uomini e Donne, Ida Platano crolla in studio: Armando e Diego ai ferri corti

Le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi svelano che Ida Platano avrà un crollo in diretta a causa di Alessandro: è un punto definitivo?

L’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne si chiude con un crollo emotivo di Ida Platano in studio che commuoverà tutta la platea: è definitivamente finita con Alessandro Vicinanza?

Oggi come di consueto, andrà in onda, a partire dalle 14:45 una nuova puntata di Uomini e Donne che vedrà protagonisti in particolare, Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Nelle scorse puntate i due hanno fortemente discusso a causa di un evidente distacco da parte del cavaliere salernitano che non ha accolto con entusiasmo la scelta della dama di escludere altri pretendenti.

In studio i due continueranno a discutere perché Ida Platano è fortemente dubbiosa su quanto costruito finora con il cavaliere campano e si dice non più pronta a continuare la frequentazione. Allo stesso tempo, la dama avrà un crollo emotivo non da poco che commuoverà l’intero studio del dating show. Punto definitivo? Non arriverà in questa puntata, ma non tarderà ad essere messo visto e considerato quanto la dama ci sia rimasta male.

Anticipazioni Uomini e Donne, Tina Cipollari non le manda a dire: obiettivo Pinuccia

Tina Cipollari oggi sarà avvelenata e non contro Gemma Galgani questa volta. A scatenare l’ira dell’opinionista è Pinuccia che, con i suoi atteggiamenti, ha incendiato lo studio di Uomini e Donne. Nei giorni scossi, tra l’opinionista e la dama c’è già stata qualche incomprensione ed è scattata la scintilla, ma sembrava essere tutto risolto. In realtà, nelle prossime puntate assisteremo ad un nuovo scontro portato da Pinuccia che ha dimostrato un particolare interesse nei confronti di un nuovo cavaliere che gentilmente, però, ha rifiutato le sue avance. Tuttavia, la dama non sembra esserci rimasta male ed ha ballato ugualmente con Alessandro: cosa che ha fatto innervosire la platea.

Solo Trono Over per oggi con Armando Incarnato che discuterà in maniera accesa con Diego Tavani. Al centro della discussione c’è una dama in comune che adesso sta conoscendo Armando, ma che è stata una precedente frequentazione dell’ex di Ida Platano.