Anticipazioni Una Vita, passo falso di Soledad: Lolita spaventata dall’improvvisa partenza

Le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita fanno sapere che ci sarà un passo falso di Soledad: le bugie hanno le gambe corte

Nelle prossime puntate di Una Vita al centro della trama ci saranno varie dinamiche che impressioneranno i telespettatori. Soledad e Lolita saranno le più centrali con la prima che commetterà un brutto passo falso.

Una Vita prosegue la sua consueta programmazione dal lunedì al sabato dalle 14:10 su Canale 5, immediatamente dopo Beautiful. Nelle prossime puntate, stando alle anticipazioni, Soledad verrà colta in flagrante da Alodia e Casilda con costosi acquisti d’abbigliamento. È qualcosa di insolito visto e considerato il basso salario della domestica che si giustifica dicendo di aver vinto un biglietto della lotteria. Le due donne di Acacias non si lasciano convincere e, indagando, scopriranno grazie a Fabiana che Soledad non ha acquistato alcun biglietto vincente.

Fabiana sarà al centro di un’altra vicenda: in particolare, la donna è preoccupata quando vedrà complicità tra Jacinto e Indalecia. Proprio quando quest’ultima convince Jacinto a salire da lei per un pranzo insieme, ad Acacias fa il suo ritorno improvviso Zia Benigna che, allertata da alcuni rumors di città, prova a tenere sotto controllo la situazione.

Anticipazioni Una Vita, Lolita spaventata: Antonito parte per il Marocco

Quando Antonito parte per il Marocco in missione, Lolita è fortemente agitata, ma un telegramma da suo marito la riporta alla tranquillità. Tuttavia, niente cambia e anzi, peggiora, quando Lolita parla con Ramon e confrontandosi si rende conto di quanto sia pericoloso quello che Antonito sta facendo. Dall’altra parte di Acacias, nel frattempo, José Miguel e Bellita hanno una discussione perché il Dominguez non si fida di Ignacio: la zia non fa altro che difendere suo nipote e le sue parole sembrano convincere anche José Miguel che accetta che il giovane medico viva a casa loro.

Un altro telegramma arriva ad Acacias, questa volta a Sabina direttamente dalla Svizzera. Tuttavia, a leggerlo per prima è Daniela, la domestica italiana, che in seguito fa una misteriosa chiamata: il suo gesto non fa altro che alimentare i sospetti di Miguel. Nonostante Daniela provi a farfugliare qualcosa per giustificarsi, l’uomo non è affatto convinto.