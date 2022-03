Anna Tatangelo può festeggiare: riconoscimento super di Mediaset

Grande notizia per Anna Tatangelo che riceve un super riconoscimento da Mediaset e può finalmente festeggiare il successo

Da quando la storia con Gigi d’Alessio è giunta al termine, Anna Tatangelo sta staccando pian piano sempre più ticket verso una propria libera identità all’interno del mondo dello spettacolo in tutte le sue sfaccettature: l’ennesimo successo arriva da Mediaset.

Anna Tatangelo sembra essere rinata, convinta delle sue potenzialità e improntata verso il mondo del lavoro nel miglior modo possibile. Un nuovo album, un programma TV e la voglia di mettersi in gioco anche in amore con affianco Livio Cori, oltre che all’affetto ed il tempo che sta trascorrendo con il piccolo Andrea. Man mano, la cantante e conduttrice sta staccando sempre più ticket di ‘soddisfazioni personali’ che sta riuscendo a prendersi.

Con l’ultimo album uscito ormai un anno fa -e con cui i fan si augurano che Anna possa allegare un tour- la Tatangelo è riuscita a rinascere e prendersi qualche rivincita togliendosi di dosso molti pregiudizi che negli anni l’hanno torturata, soprattutto a causa della sua vecchia relazione.

Anna Tatangelo torna in TV e fa il bis: Scene da Matrimonio tornerà prestissimo

Amici 21 è giunto al termine della sua programmazione della domenica a pranzo, pertanto Mediaset ha un buco che deve essere colmato. Anna Tatangelo andrà nuovamente in onda con Scene da Matrimonio a partire da sabato 19 marzo -dopo lo slittamento causa Covid– per poi raddoppiare in via eccezionale domenica 20 marzo. Stando a quanto raccolto da DavideMaggio.it, tuttavia, quello del raddoppio ‘eccezionale’ potrebbe anche essere un test per Mediaset per capire in termini di ascolti se funziona e ‘combattere’ Mara Venier con Domenica In su Rai Uno ricambiando con il pesante arsenale di Anna Tatangelo.

Ciò vale a dire che, sabato 19 marzo la conduttrice sarà in onda con Scene da Matrimonio su Canale 5 dalle 14:10, mentre domenica partirà dalle 14:30. Nel pomeriggio, intanto, ci sarà sempre l’appuntamento con Silvia Toffanin nel salottino di Verissimo con i suoi ospiti. La conduttrice resterà in onda nel suo appuntamento domenicale almeno fino al 10 aprile.