Amici 21, clamorosa decisione in vista del Serale: pubblico sorpreso

Manca sempre meno al Serale di Amici 21 e intanto nuove decisioni sorprendo il pubblico del Talent Show di Mediaset: tutti i dettagli

Dopo il grande successo riscosso nella fase pomeridiana, Amici 21 si prepara al Serale. A pochi giorni dall’inizio spunta la formazione delle squadre: la decisione di Anna Pettinelli e Veronica Peparini ha sorpreso il pubblico del Talent Show di Mediaset.

La ventunesima edizione di Amici ha raggiunto un nuovo record in termini di ascolti. Dopo il successo della fase pomeridiana, i riflettori adesso sono tutti puntati sul Serale che avrà inizio il prossimo 19 marzo 2022. Intanto non mancano nuovi colpi di scena: come l’anno scorso, Anna Pettinelli e Veronica Peparini capitaneranno insieme una squadra. Nello specifico è stata l’insegnante di canto a scegliere come co-capitano l’insegnante di ballo.

Un decisione per nulla scontata in quanto in molti si aspettavano che la Pettinelli potesse scegliere al suo fianco il new entry nonché ex insegnate di Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro. Dopo aver comunicato la propria scelta, l’insegnante di canto e la Peparini hanno convocato gli allievi che formeranno la loro squadra per la consegna delle maglie.

Anna Pettinelli e Veronica Peparini faranno squadra al Serale di Amici 21: la decisione ha sorpreso il pubblico del Talent Show di Mediaset

Nel daytime odierno Anna Pettinelli ha sorpreso il pubblico di Amici 21. L’insegnante di canto ha comunicato il suo co-capitano: Veronica Peparini. Anche sui social non sono mancate da parte dell’insegnante di canto manifestazioni d’affetto per la collega: “È con immenso orgoglio, entusiasmo e felicità che con Veronica, ormai una sicurezza, amica oltre che collega, vi presentiamo la nostra squadra. 5 fantastici ragazzi espressione di modernità e talento. Al vostro fianco per sostenervi e difendervi sempre. In bocca al lupo!”.

Intanto gli allievi che faranno parte della squadra da loro capitanata sono Crytical, Dario, Albe, Alice e John Erik. A questi ultimi l’insegnante di canto ha consegnato la maglia personalizzata per il Serale dove nel logo sono raffigurate delle cuffie con un paio di scarpe sportive. Raggiante la Pettinelli ha chiosato: “Già dal logo si capisce che siamo diversi da tutti”.