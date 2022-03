Alfonso Signorini, fine settimana devastante: Mediaset medita cosa fare. In attesa della finale, tempi duri per il giornalista e conduttore

Quale futuro per il Grande Fratello Vip 6? Può sembrare una domanda strana perché ormai manca soltanto l’ultima diretta, quella della finalissima, per mandare in archivio questa edizione. Ma in realtà sotto c’è molto altro.

Perché in ballo c’è il futuro di Alfonso Signorini al timone del reality di Canale 5. Da giorni infatti si moltiplicano le voci di un ritorno al passato, con Barbara d’Urso pronta per riprendere in mano il programma, trasformato in un Grande Fratello e basta. Potrebbe succedere da settembre, ne sapremo di più la prossima estate ma intanto i dati degli ascolti tv parlano chiaro.

In prima serata giovedì 10 marzo 2022 il programma più visto è stato su Rai1 DOC – Nelle Tue Mani 2 con 5.736.000 spettatori di media. Invece la semifinale di Grande Fratello Vip 6 su Canale 5 ha totalizzato 3.169.000 spettatori pari al 20.5% di share. Da segnalare ancora Dritto e Rovescio su Rete 4 con 1.030.000 spettatori e il 5.8% mentre su Sky Uno l’esordio di Pechino Express 9 324.000 spettatori con l’1.4%.

Alfonso Signorini, fine settimana devastante: Mediaet vince solo in una fascia

Vediamo insieme come sono andati i confronti diretti nelle altre principali fasce della giornata. In quella pomeridiana su Rai 1 Il Paradiso delle Signore ha messo insieme 1.934.000 spettatori con il 18.3% e La Vita in Diretta 1.688.000 spettatori (16%) nella presentazione poi 2.095.000 spettatori (16.7%).

Su Canale 5 invece Beautiful ha totalizzato 2.502.000 spettatori con il 17.5% e Una Vita ha 2.422.000 spettatori con il 18.3% di share. Poi Uomini e Donne con 2.812.000 spettatori per il 23.8% e il daytime di Amici 2.057.000 spettatori con il 19.7%. A seguire, Love is in the Air con 1.780.000 spettatori pari al 17.1% di share e Pomeriggio Cinque 1.663.000 spettatori con il 15.2%, nella presentazione, 2.074.000 spettatori con il 16.5% nella parte centrale.

Nell’Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è piaciuto a 5.058.000 spettatori con il 20.4%mentre su Canale 5 Striscia la Notizia ha fatto registrare una media di 4.017.000 spettatori con uno share del 16.2%. Su Rai 3 Un Posto al Sole con 1.683.000 spettatori (per il 6.8%) e su La7 Otto e Mezzo ha totalizzato 1.722.000 spettatori (7%).

Infine nel Preserale su Rai1 L’Eredità ha messo insieme 4.689.000 spettatori (23.9%). Su Canale 5 Avanti un Altro!, che venerdì 11 marzo finirà le puntate del suo nuovo ciclo, ha totalizzato 3.890.000 spettatori per il 20.4%.