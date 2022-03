Uomini e Donne, Ida Platano in lacrime: interviene Maria De Filippi

Ida Platano in lacrime per la disperazione a Uomini e Donne: cos’è successo nella puntata registrata giovedì 10 marzo

Stando agli spoiler sull’ultima registrazione di Uomini e Donne, avvenuta nella giornata di giovedì 10 marzo, Ida Platano non è riuscita a trattenere le lacrime rendendo inevitabile l’intervento di Maria De Filippi: scopriamo insieme cos’è successo.

Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne, l’ultima puntata registrata quest’oggi, giovedì 10 marzo 2022, riserverà grandissimi colpi di scena agli appassionati del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque. Tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza si è arrivati alla rottura. Per questo motivo la dama di Brescia non è riuscita a trattenere le lacrime in studio fino a richiedere l’intervento della padrona di casa.

Seppure sia stata proprio la Platano a maturare questa decisione, la parrucchiera è apparsa piuttosto disperata. Intanto per consolarla, come si apprende da Uominiedonneclassicover, la De Filippi le ha organizzato una sorpresa. Ebbene, la padrona di casa ha fatto arrivare in studio Umberto Gaudino per regalare a Ida Platano una salsa con il ballerino di Amici.

Ida Platano in lacrime per Alessandro. Cos’è successo nel Trono Classico: Ranieri riconquista Federica

Seppure sia stata una decisione particolarmente sofferta, Ida Platano ha deciso di chiudere la conoscenza con il cavaliere Alessandro Vicinanza. Ma come mai la parrucchiera di Brescia è arrivata a questo punto? Le motivazioni ancora non sono chiare. Intanto c’è chi pensa si possa trattare solo di un momento ‘no’ e che l’addio non sia definitivo tra i due protagonisti di Uomini e Donne Over.

Ma chiuso il capitolo Platano-Vicinanza, nella registrazione di giovedì 10 marzo al centro della scena sono stati anche Armando Incarnato e Diego Tavani. I due si sarebbero scontrati per un interesse comune: Alessandra. Quest’ultima come Aneta è andata in esterna con il cavaliere napoletano.

Infine, spazio al Trono Classico. Federica Aversano ha deciso di riprendere la conoscenza con il bel tronista Matteo Ranieri: a quanto pare l’ex di Sophie Codegoni ha convinto la sua corteggiatrice. La 29enne però non è riuscita a nascondere la sua gelosia quando ha saputo dell’esterna di Matteo con la nuova arrivata, Valeria Cardone.