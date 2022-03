The Band, Carlo Conti ha scelto i giurati per il suo show: cast da urlo

Carlo Conti torna in prima serata su Rai Uno con The Band, nuovo show di cui è frontman con tanti ospiti speciali

Nonostante abbia ridimensionato il suo impegno in Rai, Carlo Conti non può starsene con le mani in mano ed è tornato con un nuovo show al termine di Tale e Quale. Per la giuria ha scelto un cast d’élite.

Quattro appuntamenti in prima serata con un nuovo show di intrattenimento guidato da Carlo Conti che, per questo tipo di format, è il numero uno in Rai. Nonostante negli anni abbia ridimensionato il suo impegno in TV, restando alla guida di solo pochi programmi -se si confronta con Amadeus– adesso il conduttore toscano è pronto per scendere nuovamente in pista una volta terminato Tale e Quale Show.

Stando a quanto raccolto da Dagospia e TvBlog, infatti, The Band è il nuovo programma capitanato dal conduttore toscano che sarà ufficialmente in prima serata su Rai Uno a partire da venerdì 22 aprile. Più di un mese separa i telespettatori dal nuovo format Rai che, nel frattempo, costruisce attorno a sé un cast d’élite.

The Band con Carlo Conti: cos’è e chi sono i giudici

The Band è un nuovo varietà prodotto in collaborazione dalla società televisiva Palomar -quella del Commissario Montalbano- che vede otto gruppi che proveranno a rifare le più celebri band del mondo. I gruppi saranno giudicati secondo tre aspetti da tre giurati d’élite: Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento. Se i primi due hanno già concluso la loro trattativa ed aspettano soltanto la messa in onda del nuovo format Rai, l’ultima -che è stata anche ballerina di Ballando Con le Stelle- è ancora in corso per limare i dettagli.

Un po’ come accade anche per Tale e Quale Show, ognuno degli otto gruppi in gara avrà un tutor che li aiuterà non solo a studiare le canzoni, ma anche a riprodurre i movimenti di ogni singolo membro delle band che proveranno a portare in campo. Tutto sommato, come format non si scosta troppo da quello già condotto da Carlo Conti, ma porta in scena novità che, fin prima dello show, scopriremo man mano.