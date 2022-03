Simona Ventura sarà la nuova conduttrice: adesso è ufficiale!

Adesso è ufficiale, Simona Ventura torna a Mediaset per un nuovo programma: la conduttrice ‘ha accettato l’invito’

La sua conduzione era già nell’aria, poi è stata lei stessa ad ufficializzarlo sui social: Simona Ventura torna a Mediaset con un nuovo programma. È stata fortemente voluta da una sua collega per essere al timone della trasmissione.

Simona Ventura sarà la conduttrice di Ultima Fermata, il nuovo programma di Canale 5 in gestazione ai vertici della rete del Biscione da anni e che avrà il suo inizio tra pochissime settimane. La data di partenza è mercoledì 23 marzo quando il docureality sarà trasmesso in prima serata. I casting per partecipare sono stati aperti già più di un mese fa, adesso oltre ai concorrenti, il nuovo format che prenderà il posto di Temptation Island ha anche il capitano che trascinerà tutti coloro che sono stati scelti per partecipare.

Proprio Temptation Island è un programma che Simona Ventura ha condotto nel 2018 quando, all’epoca, si interfacciava con i single e le single del villaggio delle tentazioni esattamente come fino all’anno scorso ha fatto Filippo Bisciglia.

Simona Ventura ufficializza il suo ritorno a Mediaset

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

“Ebbene si! Con mia grande gioia ‘accetto l’invito’ 😂 di Maria De Filippi (che ringrazio infinitamente insieme alla fascinopgt) ad essere testimone di Ultima Fermata in partenza su Canale 5!”, così la conduttrice bolognese ha annunciato la sua conduzione del nuovo format Mediaset.

Nel suo post, però, Simona Ventura ha voluto anche precisare che tra Rai e la rete del Biscione c’è stato un accordo: “Grazie alla RAI per avermi concesso questo ‘prestito‘, a Mediaset per la fiducia e alla famiglia di Citofonare Rai 2 (con la mia meravigliosa Paola Perego) con cui continuerò il progetto della domenica su Rai 2. Grazie Lucio Presta per l’appoggio sempre tanto tanto importante”. Quella della conduttrice bolognese sembra tutt’altro che un’ultima fermata: è l’inizio di un nuovo importante progetto che è stato affidato ad una persona di fiducia della De Filippi che, con Fiorella Mennoia e Luca Zanforlin sono a capo della trasmissione.