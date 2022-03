Pupa Party, Barbara D’Urso affida la conduzione a due ex gieffini: bomba a orologeria

Barbara D’Urso ha affidato a due ex gieffini la conduzione di Pupa Party. Il pubblico non sta più nella pelle.

La Pupa e il Secchione 2022 tornerà il 15 marzo su Italia 1. Al timone del programma, come orami è ben noto, ci sarà Barbara D’Urso.

La conduttrice partenopea, dopo un lungo periodo di informazione pomeridiana, finalmente tornerà a intrattenere il suo pubblico in prima serata. La Pupa e il Secchione durerà un paio di mesi, più precisamente otto settimane. Barbara D’Urso, in un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni, ha spiegato in che modo tenterà di cambiare pelle al format partorito da Mediaset nel lontano 2006. La conduttrice di Pomeriggio Cinque ha evidenziato che l’idea di fondo è quella di trasformare la trasmissione in un show che possa essere un “incrocio fra il reality, il divertimento e il racconto di storie davvero particolari”.

Il cast sarà formato da 22 concorrenti, molti dei quali già noti al pubblico televisivo. Ad esempio la conduttrice ha confermato che prenderanno parte al programma tra le Pupe Flavia Vento e Paola Caruso. E ancora, tra i Pupi, ecco Francesco Chiofalo. Nella categoria secchioni sbarcheranno Aristide Malnati e Nicolò Scalfi, il super campione di Caduta Libera.

Pupa Party, Barbara D’Urso ha affidato la conduzione a due ex gieffini: bomba a orologeria

Insieme alla Pupa e il Secchione inizierà Pupa Party. Questo è il nome dato dai produttori al talk di approfondimento dello show che andrà in onda dal 15 Marzo alle 20:30 e poi tutti i Martedì su Mediaset Play. A condurre il programma saranno Andrea Dainetti, attore ex allievo di Amici, Valentina Barbieri e gli ex Vipponi Ignazio Moser e Dayane Mello.

Sarà dunque Pupa Party il programma online che condurrà la showgirl brasiliana, reduce da due esperienze televisive consecutive: il GF Vip 5 e A Fazenda 13. La partecipazione a quest’ultimo show non è stata positiva per la modella che ha subito violenza sessuale da parte di uno dei concorrenti.