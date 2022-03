Prezzi benzina e diesel, super risparmio presso le “pompe bianche”: dove si trovano

In questo periodo di crescita dei prezzi di benzina e diesel c’è un solo modo di risparmiare: fare rifornimento alle pompe bianche.

Fare rifornimento alle pompe bianche potrebbe farvi risparmiare sui prezzi di benzina e diesel. Andiamo a vedere dove si trovano, come funzionano e cosa c’è dietro all’inaspettato risparmio in questo periodo di crescita dei costi.

Oramai i prezzi di benzina e diesel hanno ampiamente superato la soglia dei due euro a litro. Una vera e propria batosta specialmente per chi utilizza l’auto ogni giorno per recarsi a lavoro. Nonostante ciò c’è un modo per risparmiare, ossia recarsi ai distributori ‘no logo’ meglio noti come pompe bianche. Questi applicano costi più basti che a lungo andare potrebbero farci risparmiare e non poco.

Il primo passo da fare per risparmiare sull’esagerato costo dei carburanti è individuare questi tipi di distributori. Queste pompe bianche infatti sono indipendenti, senza marchio e quindi non appartengono alle grandi compagnie. Inoltre queste hanno presenza regionale o provinciale, spesso si tratta di imprenditori indipendenti. Questi sono quasi 8mila in tutta Italia ed in linea di massima ci si può fare affidamento senza correre rischi.

La differenza infatti non è dovuta alla qualità del carburante, ma all’assenza di costi rilevanti. Infatti a far calare il prezzo è la presenza di un personale ridotto al minimo all’assenza della pubblicità e del marketing, tipo le raccolte punti con «premi» e altre trovate per fidelizzare la clientela. Questi costi sono quindi ignoti alle pompe bianche e permetteranno di fare rifornimento con un lieve sconto. Andiamo quindi a vedere come trovarle.

Prezzi benzina e diesel, risparmiare si può: come trovare le pompe bianche in Italia

Spesso però è un vero e proprio problema trovare queste pompe bianche. A venirci incontro è il sito internet www.pombebianche.it, che aggiorna costantemente il proprio database. Qui basterà inserire il vostro indirizzo ed il sito vi troverà la pompa bianca più vicino cosa vostra. Inoltre sul sito troverete anche una specie di cartina con l’indice di gradimento dei consumatori, ma soprattutto sarà possibile consultare i prezzi del carburante al momento. I siti Pompebianche.it e Prezzibenzina.it sono raggiungibili anche dallo smartphone, tramite le rispettive app iOS e Android.

Un altro trucco per difendersi dal caro carburante è arrivare a fare rifornimento senza mai stare in riserva. Così facendo, infatti, avrete il tempo di trovare la pompa di benzina che fa per voi evitando quindi di recarsi alla prima che capita. A fare la differenza quindi sarà solamente lo stile di guida.

Per risparmiare carburante infatti è indispensabile evitare le accelerazioni violente e le «sgasate» al semaforo in grado di aprire falle enormi nel serbatoio. Inoltre è necessario anche usare il motore nel primo quarto di contagiri, accarezzando il pedale dell’acceleratore e procedendo con la massima progressività. Per risparmiare carburante, inoltre è necessario anche controllare spesso lo stato di salute dell’automobile, così facendo potrete risparmiare tantissimo al mese per quanto riguarda i rifornimenti.