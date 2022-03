Palermo, arrivati 20 ucraini: “Nelle nostre città bombardamenti continui”

La macchina dell'accoglienza, in Italia, continua a muoversi a pieno regime. Altri 20 ucraini sono giunti all'aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo. Fra di loro una bambina di 8 anni, attesa nel terminal arrivi da sua nonna che non nasconde la commozione: "Sono felice. Ringrazio tutti coloro che, qui in Italia, ci stanno aiutando." Ora, come per tutti coloro che stanno arrivando dall'Ucraina, si metterà in moto la macchina sanitaria per verificare eventuali stati di positività al tampone covid.