Il bambino nella foto oggi è uno degli attori più amati dal pubblico ed il sogno di moltissime donne.

Il protagonista dello scatto in evidenza è nato a Torino il 12 aprile 1978 da papà Guido e mamma Agata, casalinga d’origine siciliana.

Dopo il diploma lavora come barman in una discoteca e prosegue gli studi laureandosi nel 2004 in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Torino. Raggiunge la notorietà nel 2003 dopo la partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello dove si classifica al terzo posto con il 9% dei voti. Dopo questa esperienza, è spesso ospite di molti salotti televisivi e posa per un calendario sexy del mensile Max e lavora come modello.

Nel 2005 arriva l’esordio come attore nella serie televisiva Carabinieri, in cui interpreta il ruolo di Marco Tosi. Nel 2006 è protagonista del cortometraggio Il quarto sesso. Nello stesso anno esordisce sul grande schermo con il film A casa nostra. Nel 2007 ritorna nelle sale cinematografiche con Saturno contro e Lezioni di cioccolato.

Oggi è uno degli attori italiani più amati dal pubblico e il sogno di molte donne: lo riconosci?

Nel 2008 è protagonista dei film Solo un padre le cui riprese sono iniziate il 21 gennaio nella sua Torino. Nel 2009 ritorna nelle sale con il film Diverso da chi?, dove interpreta il ruolo di un omosessuale, Piero, conteso in un triangolo amoroso composto dal suo compagno Remo e da Adele. Questa interpretazione gli vale la sua prima candidatura al David di Donatello come miglior attore protagonista.

Nel 2010 esordisce in teatro con lo spettacolo Shakespeare in Love mentre l’anno successivo presta la sua voce a Fred DeLepris nel film Hop di Tim Hill. Nel 2011 insieme a Enrico Brignano e Ilary Blasi conduce Le iene. Nel 2012 prende parte alle riprese dell’adattamento cinematografico dell’omonimo libro di Alessandro D’Avenia, Bianca come il latte, rossa come il sangue, dove interpreta la parte del Sognatore.

Nel 2013 e nel 2014 partecipa, insieme a Gabry Ponte e Sabrina Ferilli, all’edizione serale di Amici di Maria De Filippi come giurato. Dal 2020 ha recitato nel ruolo del protagonista Andrea Fanti nella serie televisiva Doc – Nelle tue mani, in onda su Rai 1. Come avrete sicuramente capito, il bambino nella foto è Luca Argentero.