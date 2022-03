“Non siamo solo amici”, celebre coppia di Ballando con le Stelle si confessa: fan elettrizzati!

Una famosa coppia di Ballando con le Stelle ha vuotato il sacco rivelando i dettagli del loro rapporto: le parole non lasciano spazio alla fantasia.

Novità succulenti per i fan che hanno scoperto ulteriori dettagli di una coppia di Ballando con le Stelle. A parlare è lui, che non lascia spazio a indiscrezioni: andiamo a vedere le parole del protagonista assoluta.

Nel corso dell’ultima stagione di Ballando con le Stelle ha fatto scalpore la travolgente passione scoppiata tra Arisa e Vito Coppola. Dopo la vittoria nel dance show di Milly Carlucci, la cantante ha confessato di aver avuto una liaison con il suo insegnante di danza. Il flirt però sarebbe svanito subito dopo dopo la fine del programma. Il grande successo su Rai 1 ha portato i due ad essere ingaggiati ne Il Cantante Mascherato.

Infatti Arisa sarà una delle personalità in giuria, mentre Vito è uno dei ballerini della trasmissione. Lo show musicale ha infuocato nuovamente il flirt tra i due. Così la cantante si è limitata a dire di avere un ottimo rapporto con il ballerino, mentre Vito ha lasciato trapelare qualche notizia in più in una sua intervista a Novella 2000. Le dichiarazioni del ballerino vanno ben oltre il semplice rapporto di amicizia.

Ballando con le Stelle, Vito Coppola svela: “Con Arisa c’è qualcosa in più”

Nel corso della sua ultima intervista a Novella 2000, Vito Coppola ha vuotato il sacco sulla sua relazione con Arisa. Infatti il Ballerino ha affermato: “Non siamo solo amici, ma qualcosa di più. Siamo molto complici e abbiamo un doppio rapporto: personale, che è fortissimo e ci lega molto” – ha poi continuato – “Ci sentiamo tutti i giorni, poi litighiamo, facciamo pace. Come due persone che si conoscono da una vita. C’è quella confidenza che supera ogni imbarazzo“.

Vito ha quindi affermato che lui e la cantante si stuzzicano di continuo, anche perché hanno caratteri molto simili. Il ballerino ha inoltre confidato che i baci che si è scambiato con l’artista nel videoclip di Cuore erano veri. Infatti a Novella 2000 senza troppi giri di parole ha rivelato: “Siamo molto spontanei e quello che ci sentiamo di fare, facciamo“. Quindi Vito Coppola ha concluso l’intervista rivelando che tra i due non c’è un rapporto comune, ma ci sarebbe qualcosa di più.