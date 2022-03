Meteo, blocco atmosferico nei prossimi giorni: Italia a rischio

Nei prossimi giorni l’Italia potrebbe essere coinvolta in un blocco atmosferico. Andiamo a vedere i rischi per la nostra penisola.

Continua ad evolversi la situazione sulla penisola italiana, con il meteo che farà registrare un nuovo blocco atmosferico. Sono diversi i rischi in questa situazione per il Paese: andiamo a scoprire cosa succederà nelle prossime ore.

Nel corso delle prossime giornate, in Italia si verificherà una situazione piuttosto particolare chiamata atmosferico ad Omega. A dir la verità ad essere coinvolto in questo blocco è tutto il Vecchio Continente. Questa situazione atmosferica è dovuta da una particolare configurazione caratterizzata da due circolazioni cicloniche poste ai lati di un vasto campo anticiclonico. Con questo genere di configurazione le figure bariche rimangono praticamente bloccate e non riusciranno ad evolversi sui due lati.

Quindi laddove avremo in prevalenza la bassa pressione avremo persistente instabilità e tempo a tratti anche perturbato. Mentre al contrario, nelle aree coperte dall’anticiclone avremo una situazione stabile, con pressoché totale assenza di precipitazioni. Questa sarà la situazione in cui si troverà l’Italia nei prossimi giorni. Quindi avremo la penisola bloccata dall’anticiclone, ma con alcune zone in cui a prevalere sarà la bassa pressione. Andiamo quindi a scoprire cosa succederà durante questo giovedì 10 marzo.

Meteo, torna l’anticiclone: la situazione in Italia

In queste ore in Italia potrebbe tornare l’anticiclone che negli ultimi giorni è rimasto sbilanciato dall’Europa occidentale alla Scandinavia. Così il flusso di aria calda sta cercando di spostare il suo baricentro verso est, inglobando quindi le regioni del centro-sud italiano. Nonostante cià il basso Adriatico e l’estremo Sud rimarranno però esposti a sbuffi freddi dai Balcani fino al termine di questa giornata. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo sui tre settori italiani.

Sulle regioni del Nord Italia avremo tempo stabile e ben soleggiato. Inoltre qualche lieve addensamento colpirà la Liguria, ma senza portare con sé precipitazioni. Le temperature risulteranno in rialzo, specialmente per quanto riguarda i valori massimi. Infatti le massime andranno a variare dai 12 ai 16 gradi.

Mentre sulle regioni del Centro Italia avremo una situazione stabile e soleggiata specialmente sulle regioni Tirreniche e sulle Marche. Leggermente più nuvolosa la giornata sull’Abruzzo, specialmente durante le ore serali ma con assenza di precipitazioni. Le temperature risulteranno in rialzo con massime dai 12 ai 17 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo nuvolosità sparsa, a tratti compatta. La presenza di queste nubi sarà associata a delle precipitazioni che colpiranno Puglia, Calabria e messinese. Anche qui avremo temperature in rialzo, con valori massimi che oscilleranno dagli 11 ai 15 gradi.