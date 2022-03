Il Paradiso delle Signore, Vittorio Conti rischia la vita: clamoroso ritorno a Milano

Nuovi colpi di scena nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore: spuntano nuovi addii. Tutte le anticipazioni.



Il Paradiso delle Signore sta per giungere al termine con questa ultima stagione che ha riscosso un grandissimo successo su Rai Uno. Intanto, stando agli spoiler, prima del gran finale non mancheranno ritorni ma anche nuovi addii.

Nuovo colpo di scena per gli appassionati de Il Paradiso delle Signore. Nella seguitissima soap opera Rai sta per tornare Marta Guarnieri. La giovane ereditiera milanese tornerà per far ragionare Dante, ma procediamo con ordine. Il Romagnoli è sempre più assetato di vendetta contro Conti (Alessandro Tersigni) il quale per questo motivo rischierà la sua incolumità.

Intanto Dante agirà con l’appoggio di sua cugina Fiorenza: l’intento sarà quello di mettere in cattiva luce il dottore con le clienti. Oltre a creargli un danno economico, Romagnoli cercherà di fare un attentato alla sua vita. Intanto il ritorno di Marta Guarnieri riuscirà a portare la quiete tra il dottore e Dante? Questo lo scopriremo molto presto.

Marta Romagnoli ritorna a Milano: l’ereditiera cercherà di far ragionare Dante. Tutte le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

Stando agli ultimi spoiler sulla seguitissima soap opera di Rai Uno, Il Paradiso delle Signore, Marta Romagnoli tornerà a Milano per cercare di proteggere Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) finito nelle grinfie di Romagnoli. Il suo ritorno servirà a qualcosa? Come vi anticipavamo Dante è sempre più ostinato nei confronti del dottore e vuole vendetta a tutti i costi grazie anche all’aiuto di sua cugina Fiorenza.

Intanto come lo stesso Luca Bastianello (Dante) ha rivelato in numerose interviste, il suo vero personaggio deve ancora venire fuori. Non ci resta altro che seguire gli ultimi episodi de Il Paradiso delle Signore che senza alcuna ombra di dubbio riserveranno numerosissimi colpi di scena al pubblico di Rai Uno.