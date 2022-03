GF Vip, nozze annullate per ex concorrente: la notizia ha sconvolto tutti

Nozze annullate per ex concorrente del Grande Fratello Vip. Dopo la notizia dei fiori d’arancio cambia tutto all’improvviso: il motivo.

Solo un paio di mesi fa ad annunciare le sue imminenti nozze era stato Massimiliano Morra ma, la compagna, ha fatto sapere adesso che qualcosa è cambiato. Scopriamo il motivo.

Massimiliano Morra e la fidanzata Dalila hanno annullato le loro nozze. Dopo aver superato la tempesta che si è abbattuta sull’attore quando era un concorrente del GF Vip 5, adesso è successo qualcosa di irreparabile. Dalila è stata molto vicina a Massimiliano quando nella Casa di Cinecittà il 35enne ha dovuto superare le insidie scatenate dalla sua ex Rosalinda Cannavò.

Ma cos’è successo adesso di così importante fino al punto di portare i due ad annullare il proprio matrimonio? Ebbene, come riporta Isa e Chia, sul profilo Instagram della Mucedero nelle scorse ore è apparso un messaggio dove annunciava la fine della sua storia d’amore con Morra.

Massimiliano Morra e Dalila Mucedero si sono lasciati: nozze annullate

Dalila Mucedero nelle scorse ore ha rivelato su Instagram che la sua storia d’amore con Massimiliano Morra è arrivata al capolinea. Eppure i due dovevano essere prossimi al matrimonio. L’ex gieffino nel mese di gennaio aveva annunciato che la modella napoletana era la donna giusta e c’erano tutte le buone intenzioni per convolare a nozze nel minor tempo possibile.

I piani ed i buoni propositi però adesso sono saltati. Come riporta Isa e Chia, su Instagram Dalila ha deciso di rompere il silenzio: “Mi sembra rispettoso per tutte le fanpage e le persone che ci hanno supportato, mettervi a conoscenza che io e Massimiliano non stiamo più insieme già da un bel po’ di tempo“. Non ci resta altro che attendere per capire se la crisi tra i due sarà solo passeggera o se la rottura è definitiva.