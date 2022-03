GF Vip 6, via subito dalla casa: c’è il nome del nuovo eliminato!

Spunta il nome del nuovo concorrente eliminato dal GF Vip 6. Andiamo a scoprire chi non parteciperà alla finale del reality show.

C’è grande attesa per la finale del Grande Fratello Vip 6 che andrà in onda il prossimo 14 marzo. Questa sera andrà in onda una nuova puntata del reality e ci sarà un nuovo eliminato. Andiamo a vedere chi sarà il prossimo concorrente a lasciare la casa.

Nella ultima puntata del GF Vip 6 abbiamo visto l’eliminazione a sorpresa di Soleil Sorge, con il cast della trasmissione che va ad assottigliarsi sempre di più, in vista della finale del 14 marzo. I concorrenti infatti si stanno preparando ad affrontare l’ultima settimana all’interno della casa di Cinecittà. Questa è stata l’edizione più lunga di sempre del reality, che ha sfinito sia i partecipanti che il pubblico a casa. Stasera quindi avremo una nuova eliminazione, che quindi andrà a determinare chi saranno i finalisti.

Ad oggi sono tantissimi i concorrenti che hanno abbandonato la casa, tra questi troviamo: Tommaso Eletti, Andrea Casalino, Samy Youssef, Amedeo Goria, Raffaella Fico, Ainett Stephens, Jo Squillo, Nicola Pisu, Clarissa Selassié, Patrizia Pellegrino, Maria Monsè, Biagio D’Anelli, Eva Grimaldi, Carmen Russo, la coppia composta da Giacomo Urtis e Valeria Marini, Federica Calemme, Gianluca Costantino, Kabir Bedi, Katia Ricciarelli, Nathaly Caldonazzo, Alessandro Basciano, Antonio Medugno ed appunto Soleil Sorge. Stasera invece i telespettatori scopriranno chi è stato eliminato tra Barù e Manila Nazzaro.

GF Vip 6, il pubblico ha deciso: ecco chi sarà eliminato

Questa sera in diretta vedremo chi viene eliminato dal Grande Fratello Vip 6 tra i tre concorrenti in nomination. Infatti a rischiare di non partecipare alla finale sono Barù e Manila Nazzaro. Una vera e propria sorpresa vedere i due in nomination, ma le presenze nella casa sono sempre di meno e per questo motivo sarà necessario decidere chi non sarà alla finale del 14 marzo.

Al momento inoltre nessuno dei concorrenti in nomination può usufruire del biglietto di ritorno, visto anche che la prossima puntata costituirà l’ultimo capitolo del reality più lungo di sempre. I sondaggi spuntati sui social mostrano un testa a testa agguerrito tra i due, ma alla fine a salvarsi sarà Barù che ha attirato più simpatie rispetto a Manila Nazzaro. Solo stasera però scopriremo chi non parteciperà all’ultima puntata della trasmissione.