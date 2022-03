Gerry Scotti perde colpi: l’ultima mazzata non ci voleva!

Una carriera che conta un palmares da invidiare, eppure Gerry Scotti sta perdendo colpi: la dimostrazione è l’ultima mazzata arrivata

Amaro risveglio per Gerry Scotti che stamattina ha incassato l’ennesima mazzata. Nonostante una carriera divisa tra radio e TV, il conduttore deve fare i conti con la realtà e rimboccarsi le maniche.

La nuova settimana di Striscia La Notizia è cominciata con Gerry Scotti che fa coppia inedita con Francesca Manzini nella sfrenata voglia di Antonio Ricci di far girare di frequente la cattedra di conduttori. Tuttavia, nonostante la simpatia e la complicità tra i due, non basta per arrestare la coda di successi riscossi dalla Rai.

In particolare, ieri mercoledì 9 marzo, Striscia La Notizia su Canale 5 ha raccolto 4.163.000 spettatori con uno share del 17% che per il TG satirico è un ottimo risultato, peccato però che Amadeus la fa sempre franca e nella puntata di ieri de I Soliti Ignoti – Il ritorno ha ottenuto 4.567.000 spettatori con il 18.7% di share. Una piccolezza che, a lungo andare, fa la differenza tra i due canali competitor.

Tutti gli ascolti della serata di mercoledì 9 marzo

Mediaset può sorridere grazie a Laura Chiatti, Leonardo Pazzagli, Giulia Bevilacqua, Loretta Goggi e lo straordinario cast di Più forti del destino che ieri, mercoledì 9 marzo, ha raccolto 2.702.000 spettatori pari al 13.5% di share vincendo la serata di ascolti TV. Su Rai Uno, infatti, Bruno Vespa con lo Speciale Porta a Porta -andato in onda sostituendo il film previsto, 18 regali- ha conquistato 1.496.000 spettatori pari all’8.7% di share. Per quel che riguarda le altre reti Mediaset, su Italia 1 Teo Mammucari e Belén Rodríguez con Le Iene hanno catturato l’attenzione di 1.393.000 spettatori pari al 9.2% di share. Mentre, su Rete 4, Veronica Gentili con Controcorrente ha totalizzato 739.000 spettatori con il 4.6% di share.

Tornando alla TV pubblica, invece, Rai 2 con Enrico Brignano in Un’Ora Sola vi Vorrei – Booster Edition ha interessato 1.292.000 spettatori pari al 5.9% di share raccogliendo dati decisamente migliori rispetto la scorsa settimana in cui risultò decisamente deludente. Una certezza del mercoledì sera è senz’ombra di dubbio Federica Sciarelli con Chi l’ha visto? che ha raccolto davanti al video 1.833.000 spettatori pari ad uno share del 9.6%.