Charlene di Monaco non torna a casa: arriva un’altra terribile notizia

Quali sono le condizioni di Charlene Di Monaco? La Principessa ancora non torna a casa: terribile notizia al Principato

Una storia senza fine quella che riguarda Charlene Di Monaco e la sua malattia che non le permette di tornare a casa e godersi la famiglia. Adesso la situazione è un po’ diversa ed un’altra terribile notizia si abbatte su di lei.

L’attivismo e la propensione umanitaria di Charlene Di Monaco le stanno costando caro viste le quattro operazioni subite a causa di un’infezione rimediata nei Paesi dell’Africa in cui è andata a dare il suo sostegno ormai tempo fa. Inizialmente ha avuto le prime cure nel posto in cui era, adesso si trova nel suo Stato eppure non riesce a far ritorno a casa, perché ogni volta arriva una complicazione ad impedirle di stare con la famiglia.

Anche questo Natale, infatti, la Principessa l’ha passata lontana dai suoi affetti più cari ed ha dovuto rinunciare a tutte le tradizioni familiari perché in uno stato che non le ha concesso di poter vivere le festività come desiderato.

Charlene Di Monaco prigioniera in clinica? Le ultimissime

Stando a quanto rivelato da Leggo.it ed appreso da alcune fonti, sembrerebbe che attualmente la Principessa Di Monaco stia decisamente meglio e che il percorso di riabilitazione stia funzionando largamente. Tuttavia, non è ancora il momento che mamma Charlene torni a casa da suo marito Alberto e dai figli Gabriella e Giacomo. Sembrerebbe che la Principessa è ancora in Svizzera, nella clinica in cui è da mesi, per completare il suo percorso di riabilitazione. Contrariamente a quel che si pensava, Charlene non è sola perché al di fuori della sua stanza ci sono costantemente due guardie del corpo -che si alternano nel corso della giornata- a fare da ‘filtro’ per chiunque voglia passare a salutarla.

Qualcuno ha definito la situazione in cui si trova la Principessa Di Monaco ‘una gabbia d’oro’, con lei impossibilitata a fare determinate cose e due persone che vegliano costantemente su di lei. Tutto sommato l’attesa non sembra essere poi così lunga: a maggio Charlene potrebbe tornare a casa dai suoi più cari affetti.