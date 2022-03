Belen e Stefano De Martino, la conferma che tutti aspettavano: i fan impazziscono – VIDEO

Gli inguaribili romantici hanno vinto, perché è arrivata la conferma che tra Belen e Stefano De Martino sia risorta la fiamma

Non c’è più scampo per Belén Rodríguez e Stefano De Martino che, oltre ad essere paparazzati insieme escono autonomamente allo scoperto per mettere a nudo l’amore che, tra di loro, è evidente non sia mai affievolito.

Stefano De Martino e Belén Rodríguez non hanno mai smesso di amarsi e, a dimostrazione di ciò, c’è il fatto che ogni volta che mettono da parte ogni problema e l’orgoglio, riescono a ritrovarsi come se nulla fosse mai accaduto. Sono ormai mesi che la coppia è seguita dai paparazzi ed i due sono stati sorpresi più volte insieme, dall’aeroporto di Malpensa fino al weekend sul Monte Bianco.

Ormai è diventato inutile nascondersi dietro la scusa dei ‘bravi genitori di Santiago’ perché, sicuramente lo saranno, ma non è quello che realmente li unisce. Tra lo showman partenopeo e la showgirl argentina si è riaccesa quella fiamma che non si è mai spenta, ma è stata solo alimentata al meglio negli ultimi tempi.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme: lei esce allo scoperto

Questa mattina, per dare il buongiorno ai suoi follower -come spesso fa in compagnia di Santiago- Belén Rodríguez ha scelto di farlo accompagnata da un’altra persona. Con la testa poggiata sul cuscino accanto a lei c’era Stefano De Martino. Sebbene la poca luce non mostra chiaramente il suo volto, i tratti sono decisamente i suoi ed è innegabile. Non è la prima volta che i due passano la notte insieme, ma è sicuramente la prima volta che Belén Rodríguez esce allo scoperto. In realtà, ad essere restio è lui: pare, infatti, che a Stefano De Martino non vada di mettere nuovamente sulla bocca di tutti la loro relazione.

A confermarlo è proprio la showgirl argentina che in un’intervista a NuovoTV ha svelato: “La nostra storia non ha detto tutto. Lui ha le chiavi di casa mia, è qualcosa in evoluzione ma a Stefano non piace che se ne parli”. I sognatori e gli inguaribili romantici possono finalmente festeggiare il ritorno di una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo.