Anticipazioni Uomini e Donne, Ida e Alessandro ai titoli di coda: Trono Classico on fire!

Le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne fanno sapere che Ida è indirizzata verso una conclusione drastica con Alessandro Vicinanza

Non c’è pace nel cuore di chi ama e Ida Platano ne è la perfetta rappresentazione, visto e considerato che le sue storie sembrano finire tutte nella stessa direzione. Ancora dubbi su Alessandro Vicinanza la portano ad una drastica decisione.

Proprio nel momento in cui tutto sembrava procedere per la giusta direzione, Ida Platano è stata nuovamente delusa da un altro cavaliere. Scottata ancora da com’è finita con Riccardo Guarnieri prima e Diego Tavani poi, la dama bresciana ha poi deciso di dare una possibilità ad un cavaliere che l’aveva particolarmente colpita: il salernitano Alessandro. Col passare del tempo, la diffidenza si è fatta da parte e Ida gli ha concesso l’esclusiva che, però, non è stata accolta come la dama si aspettava.

Mille dubbi e perplessità per la Platano che ha cominciato a richiudersi nuovamente come un riccio ed ha esternato più volte le sue preoccupazioni. Nella scorsa puntata, infatti, ha ammesso di essere dubbiosa, ma le anticipazioni di oggi svelano che la decisione di Ida Platano potrebbe essere veramente drastica e mandare a casa Alessandro Vicinanza.

Anticipazioni Uomini e Donne, Matteo Ranieri nudo e crudo: Federica vuole andare via

Le anticipazioni di oggi, giovedì 10 marzo, fanno sapere che il Trono Classico sarà veramente molto acceso. Matteo Ranieri ha fatto un percorso decisamente ambiguo ad Uomini e Donne e, una volta che Federica Aversano è stata costretta a casa influenzata, ha approfittato per conoscere altre persone. Quando l’unica corteggiatrice che gli era rimasta è tornata, ed ha trovato una situazione completamente differente, ha giustamente chiesto spiegazioni: nella puntata di oggi, il tronista risponderà che durante la sua assenza non l’ha mai pensata. Se Federica era convinta di avere un po’ in pugno Matteo, adesso ogni certezza crollerà perché il tronista arriverà a pensare di eliminarla per condire spazio a Valeria e Denise.

Non da meno è Luca Salatino che in esterna ha baciato Lilli che si dice entusiasta di essersi sbloccata col tronista, ma è naturale che susciti un’inevitabile reazione in Soraya: la corteggiatrice si dirà delusa dall’atteggiamento di Luca.