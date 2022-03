Anticipazioni Un Posto al Sole, inaspettato ritorno: matrimonio tra Raffaele e Ornella vacilla

Le anticipazioni della prossima settimana di Un Posto al Sole fanno sapere di un aspettato ritorno in città: guai per Ornella e Raffaele

Le avventure di Palazzo Palladini continuano ad allietare il pubblico dal lunedì al venerdì con tanti colpi di scena in Un Posto al Sole. La prossima settimana ci sarà un inaspettato ritorno a Napoli.

Dal lunedì al venerdì -salvo imprevisti di programmazione- i coinquilini di Palazzo Palladini allietano la serata dei telespettatori fedelmente da più di 25 anni. Anche la prossima settimana ci saranno diversi colpi di scena con gli autori che, nonostante la longevità della soap opera, riescono ancora a stupire gli affezionati che non perdono una puntata dal 1996.

Protagonisti che vanno e vengono è il format che, da un paio di anni anche a causa Covid, gli autori hanno scelto e di recente, infatti, Marina e Fabrizio Rosato sono volati a Londra. Tuttavia, la prossima settimana torneranno inaspettatamente a Napoli dove l’imprenditrice partenopea troverà una situazione che la sconvolgerà. Il suo ritorno in città potrebbe essere un punto a favore per Chiara Petrone che, vista la perdita del padre, si trova un patrimonio ingestibile sulle spalle con Roberto Ferri e Lara pronti a sciacallare.

Chiara, purtroppo, si troverà al centro di una nuova spiacevole disavventura: qualcuno la scoprirà mentre si fa di cocaina. Nunzio, intanto, che spera vivamente che la sua amata abbia smesso di drogarsi, sta scegliendo l’abito giusto per una serata di gala tra imprenditori partenopei.

Anticipazioni Un Posto al Sole, Raffaele ed Ornella in bilico

Da tempo, Raffaele e Renato stanno frequentando il corso da sommelier al Caffè Vulcano ed è qui che il portiere di Palazzo Palladini ha conosciuto Elvira. Quest’ultima entrerà in gioco dopo lo sfogo di Raffaele a seguito di un’ennesima discussione con Ornella. I due trascorreranno una serata insieme, ma il portiere si sentirà tremendamente in colpa, specialmente perché sua moglie si sta impegnando tanto per far da paciere tra lui e suo figlio Patrizio.

Marina, Lara e Roberto Ferri torneranno a scontrarsi, con Lara tremendamente gelosa di Marina e Roberto Ferri evidentemente innamorato perso per l’imprenditrice partenopea. Nel frattempo, Samuel riceverà una brutta notizia.